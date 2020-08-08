北市女「堆木炭」倒浴室尋短...全身僵硬亡　留10張紙：希望多得到父母關愛

▲女子遭房東發現在租屋處燒炭輕生，警方發現女子生前10張紙。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市1名女子遭房東發現多天未出門，警消破門後發現在浴室燒炭輕生，女子身體僵硬倒臥浴室死亡多時，警方事後在現場發現多包藥物，女子還在床頭留下10張紙上面寫到「希望得到父母關愛」。

警方調查，27歲的陳姓女子在萬華西寧南路一處大樓租屋，但卻多日未出門引起房東注意，最後房東敲門未果找來警消破門，警消獲報抵達後破門進入搶救。

警消進入屋內後，在浴室內發現陳女遺體，且一旁還有未燃燒完全的木炭，女子身上並沒有明顯外傷，初步懷疑女子是燒炭輕生，還在女子床頭發現多包藥物，並找到10張女子留下的紙張。

女子在10張紙上寫下許多文字，文字中的描述，主要是希望得到父母親對自己的關愛，住在基隆的母親到派出所後不斷痛哭表示，自從奶奶過世後，陳女心情就一直不好。

警方指出，陳姓女子曾經有多次輕生紀錄，家屬也向警方表示「女子精神不穩定，長期需要服用藥物」，目前也將遺體移往殯儀館，並通知檢警配合相驗陳女遺體。

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