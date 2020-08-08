我不會再哭！選前一週又秒噴淚　李眉蓁心疼「賣菜郎」：不攻擊才奇怪　　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選進入倒數一週，三方陣營的攻擊火力也越來越強，國民黨候選人李眉蓁又再次落淚，因為就在父親節這一天被問到父親李榮宗，讓他不捨近期飽受攻擊，李眉蓁說：「他們一定會攻擊，不攻擊才奇怪」。





▲李眉蓁不捨父親李榮宗被攻擊，差點落淚 。（圖／記者吳奕靖攝）

8日一大早李眉蓁來到左營參加父親節活動之後接受媒體採訪，李眉蓁先對陳其邁不敢簽反貪腐切結書這件事表達「連簽都不敢，覺得非常遺憾」。另外針對《大港開唱》將要復辦，則是表示對單一品牌不評論。另外父親節的部分，李眉蓁說：「所有爸爸都很辛苦，尤其我的父親最近實在太辛苦了，我也祝福所有爸爸們父親節快樂，所有爸爸都很辛苦，尤其我的父親最近實在太辛苦了，我也祝福所有爸爸們父親節快樂。」

▲李眉蓁回應落淚都是因為心疼父親 。（圖／記者吳奕靖攝）

一談起自己的父親，似乎引爆了李眉蓁的淚腺，雖然之前才說過不會再哭了，但是想到李榮宗近期成了對手攻擊的目標，李眉蓁一度紅了眼眶，就在要離開的時候，記者繼續追問：「你怎麼了，情緒好像有點激動」，這個時候李眉蓁只有微笑來面對，似乎在調整自己情緒，最後在上車之前說：「今天是父親節，想到我爸爸太辛苦了」，記者問：「是因為被對手拿來做攻擊」？李眉蓁表示：「他們一定會攻擊，不攻擊才奇怪」。

▲李眉蓁參加父親節活動，跟大小朋友有一起玩水 。（圖／競選總部提供）