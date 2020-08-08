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長榮Hello Kitty專機「類出國」藏彩蛋！機長「飛愛心」歡慶88節

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▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空類出國航班今啟航，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是一年一度的父親節，長榮航空今（8）日推出「類出國」專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛，不只沿著東部海岸線往南延至小琉球眺望台灣，還會飛經日本琉球列島西端上空，飛時約2小時45分鐘。長榮航空表示，今早規劃彩蛋，飛機沿著東部海域飛行，抵達台灣南部海域、小琉球外海時，特別飛行「愛心圖案」，歡慶父親節。

機長李孔傑表示，這是機組人員一起想出來的創意，正巧今日是父親節，因次特地飛行愛心，讓旅客更開心。這也是他第一次飛行環島航線，心情非常興奮，是趟非常特殊的飛行體驗。

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▲▼長榮類出國班機在空中畫了一個愛心。（圖／翻攝flightradar24）

▲長榮類出國班機在空中畫了一個愛心。（圖／翻攝flightradar24）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

因應暑假期間親子旅遊需求，長榮航空類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返。

今日一早就有許多爸爸媽媽帶著小孩在父親節當天一起參與長榮航空類出國旅遊，陳姓航空迷表示，以前平常一季都會出國一趟，但這次疫情影響都還沒出國，看到旅行社要開賣這個行程，又搭配Kitty彩繪機，就特地帶著女兒一起來體驗，這次航班跟以往飛行高度不同，也能趁機看看台灣海岸線風景，雖然不是出國，但也是很難得的體驗。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國。（圖／記者賴文萱攝）

旅客謝小姐則說，這次一家四口一起來參加類出國活動，花費大約2萬出頭，小朋友之前還沒機會搭機，本來預計是4月要帶他們出國，不過其實因為航班有真的飛上天，對她們來說也算是真的出國，小朋友開心就最好。

486先生表示，雖然這點子聽起來很蠢，但重要的是飛機有得飛、航空相關人員就會有工作，可以帶動經濟活絡，所以這次一聽說有要舉辦這個行程，馬上就連絡合作旅行社，這次也花費近15萬元帶報名參加的同仁一解出國癮，原本希望讓同仁都能搭商務艙，不過機票太搶手，最後只搶到4個商務艙位置，最後用抽籤決定幸運兒。他也笑說，這次的花費跟以往帶員工出國花費上百萬來說，真的很便宜，也感謝台灣成功防疫，讓國人猶如活在平行時空，還能這樣玩一趟。

▲▼長榮Kitty彩繪機類出國，486先生花費15萬元舉辦員工旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲486先生花費15萬元舉辦員工旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班今起飛。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今也特地來到現場，他指出，在1/23疫情爆發之後，機場空蕩蕩，會有這樣類出國的旅行，主要是6月中旬機場時在討論要開放轉機，大家一直在想怎麼能讓機場復甦，後來就想出來可以類出國，讓國人好好看台灣。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班啟程。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

陳宗彥說，不是說國內絕對安全，但指揮中心一直在講，國內是相對風險較低，雖然鼓勵大家多出去旅遊，但仍不要忘記維持社交距離、勤洗手、戴口罩。他笑說，大家這段時間都悶壞了，希望今天類出國航班可以滿足旅客，「以後可以不要再用馬桶蓋假裝出國，可以真正從機上窗戶欣賞台灣美景」。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲旅客可一次完整蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌。（圖／長榮航空提供）

與一般國際航班不同，飛行高度為2萬~2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。機上餐點部分，精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。

為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

這次搭乘BR-5288「類出國專案航班」的旅客，除能獲得多項超值好禮，更破天荒讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌。

另外，包機還加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲▼本航班另加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包。（圖／長榮航空提供）

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

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