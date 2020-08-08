酒駕撞殺2歲女童凶手曝光！檢沉重相驗　父母阿公陪身旁...悲痛再見殘破身軀

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮大坪頂百香果產區農路7日下午發生一起酒駕死亡車禍，46歲張姓男子酒駕輾斃一名年僅2歲的小女童，讓家屬悲慟不已。女童8日上午相驗，其父母及祖父全在一旁守候，而肇事駕駛也現身現場，但全程不發一語，面對記者提問，「你知道撞死人嗎」，僅淡淡點頭回應。

▲2歲女童遭酒駕貨車撞死，肇事男現身相驗現場不發一語。（圖／記者白珈陽攝）

警方初步調查，遭撞斃的女童年僅2歲，7日下午與父母、祖父等人前往自家百香果園，並由祖父陪同在果園一旁看雞，父母則至忙著採收百香果。孰料，當女童邁著小步伐走出果園時，卻遭張男酒駕迎面撞上，還當場拖行數公尺，地面上留下大灘血跡。

女童祖父目擊整個事發過程，情緒相當崩潰，而女童經送醫後仍因頭部重創身亡。檢方8日上午赴醫院替女童相驗，而女童父母及祖父全程守在一旁，表情相當哀痛。

此外，肇事駕駛穿著白色上衣、戴著口罩及鴨舌帽現身現場，但全程不發一語，不論記者如何提問，他接僅淡淡點頭，最後跟著警方坐上警車離去。

女童祖父悲慟痛斥張男：「喝了酒為什麼還要開車？這麼活潑可愛的孫女就這麼沒了，好好一個家庭被你破壞，為什麼要做這種事！」而整起案件，警方訊後將依過失致死、公共危險罪嫌將張男送辦。

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