高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻急停路中　下秒小碎步倒退驚逃…網驚：褲底一包了

記者陳韻如／高雄報導

新北市日前發生一起砂石車在高架橋下違規左轉，撞死一對情侶的案件，讓家屬悲慟不已。然而，高雄大社6日又有一輛砂石車直接在高架橋下方迴轉，險撞上騎士的離譜事件，而事後網友將行車紀錄器畫面PO上網，不少網友見狀氣炸，紛紛怒罵，「這位司機是在睡覺嗎？撞到還得了啊」。

▲高雄砂石車大迴轉，險撞上機車騎士。（圖／翻攝黑色豪門企業）

臉書社團「黑色豪門企業」PO出一段行車紀錄器畫面寫道，「這樣迴轉撞下去，算誰的？？？」透過畫面可以看到，一輛砂石車在高架橋下直接迴轉，而當時畫面右方一名機車騎士正準備通過路口。

▲機車騎士嚇傻急停，接著小碎步到車逃命，才幸免於難。（圖／翻攝黑色豪門企業）

事發當下，騎士見砂石車正高速迴轉，立刻停下並猛按喇叭示警，但砂石車駕駛疑似未注意到騎士存在，仍未減速不斷前進，嚇得騎士小碎步倒退驚逃，所幸駕駛最終發現騎士，趕緊踩下剎車，才沒發生意外。

事後行車紀錄器畫面被放上網，不少網友見狀傻眼，紛紛留言，「感覺他好像没看到機車，這要是老人家騎的話應該升天了」、「我負責違規你負責閃的最佳典範」、「還好騎士反應快，不然又要一場悲劇發生了…」

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

不爽視訊太大聲！男折疊刀猛捅室友肚 「2刀刺穿腸胃」…他倒血泊痛苦呼救

與人夫車上搖擺！小三怨「很大下會痛欸」 正宮聽嬌喘心碎…她喊：我跟他沒有

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡