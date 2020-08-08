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新冠爆發未婚夫無法入台　正妹咬牙獨自剖腹！男嬰出生見不到老爸

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長相甜美的林小姐懷孕後與未婚夫分隔台、港2地，為了排解憂鬱的心情，她時常到戶外散心。（圖／翻攝林小姐IG）

▲長相甜美的林小姐懷孕後與未婚夫分隔台、港2地，為了排解憂鬱的心情，她時常到戶外散心。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市林小姐與香港籍男友遠距離相戀3年多，在去年11月有了愛的結晶，原定今年2月完婚，但因為新冠肺炎的關係，香港人無法來台，為讓一家3口得以團聚，林女與未婚夫分別在台港奔波申請來台文件，就連醫生開立的難產、緊急剖腹產證明，也因未婚夫資格不符合遭打回票。上月剛剖腹產子的林女相當虛弱，一想到親密愛人不在身邊，孩子也無法及時見到爸爸，不禁悲從中來。

27歲的林小姐長相甜美，3年多前與自香港來台旅遊的未婚夫結識，雙方情投意合，以結婚為前提開始遠距離交往，每隔2個月就會輪流赴台、港兩地相會。去年11月，新冠肺炎疫情爆發前，林小姐從香港返回台灣後發現自己懷有身孕。

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林女與未婚夫既期待又開心，原定今年2月要步入禮堂，沒想到全球疫情大爆發，台、港兩地都宣布大規模防疫措施，除了持居留證、外交公務證明、商務履約證明，否則外國人不允許入境台灣，因此原定要結婚的2人不只婚禮被迫延期，就連見一面也難上加難，每天只能視訊解相思之苦。

林小姐孕期最後階段，醫生建議丈夫最好在生產時能陪同。（圖／讀者提供）

▲林小姐孕期最後階段，醫生建議丈夫最好在生產時能陪同。

而林女懷孕期間，正值疫情尖峰，每天只能待在家中心情低落，甚至到孕期第8個月時經醫生診斷，恐有難產、需緊急剖腹的狀況，醫生也開出診斷書強烈建議丈夫陪同生產，林女父母見狀相當不忍，因此到處奔走，詢問相關機關究竟準女婿該如何來台。

6月底，台灣疫情趨緩，疫情指揮中心開放外籍人士除了觀光、探訪外，只要檢具明確的證明文件向外交部駐外館處申請就可以入境，林女未婚夫拿著診斷證明申請來台，但卻多次遭到移民署及香港辦事處拒絕，林父多次向立委陳情也無效，林女只能抱著剛生出的小兒子等待愛人歸來的那天。

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林小姐與男友交往3年後原定今年2月結婚，但受到疫情影響，現在連見一面都難。（圖／翻攝自林小姐IG）

▲林小姐與男友交往3年後原定今年2月結婚，但受到疫情影響，現在連見一面都難。

桃園市1名27歲的林小姐與港籍未婚夫原定今年2月完婚，但因為疫情影響婚期延後，懷孕的林小姐只能獨自挺著孕肚等疫情趨緩，再等未婚夫來台登記，但等了將近1年的時間，連孩子都出世了，未婚夫卻遲遲無法來台探視妻小，讓林小姐一家相當焦急。移民署表示目前台灣開放外國人來台探親，但需提出明確的親屬關係證明，由於2人尚未登記結婚，因此不符合親屬關係，無法入境。

林女表示，她7月底進行剖腹產，產下了一個兒子，林女回想生產前的每一刻都很可怕，尤其是未婚夫不在身邊，為了不讓父母操心，林女只能忍耐苦撐，趁著自己一人與未婚夫視訊時，才會難過地流淚，也心疼自己的孩子一出生時，父親無法在一旁陪伴。

事實上為了讓未婚夫來台，林女一家人用盡了各種辦法，林父不只向立委陳情，也積極奔走移民署，只希望準女婿可以來台照顧女兒和小孫子，並處理孩子的出生證明，就算林小姐生產前醫生曾開立證明希望孩子的父親可以陪同，但申請最後還是被拒絕，林女與未婚夫如今就像牛郎織女，被迫分隔兩地。

移民署表示，目前台灣開放外國人探親、持居留證、外交公務證明、商務履約證明，但是探親還是有限制條件，申請者需要有明確的親屬關係證明才能申請，礙於林小姐與未婚夫尚未成為法定合法夫妻，因此資格不符無法入境。

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