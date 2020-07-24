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搭國際線免費拿！虎航「虎罩包」7/30起開送　飛機口罩、酒精一次收

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▲虎航虎罩包。（圖／虎航提供）

▲虎航虎罩包只送不賣。（圖／虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，為達到防疫目的，口罩、酒精等防疫物資成為每人必備用品。台灣虎航今（24）日表示，將推出只送不賣的「虎罩包(tigercare)」，預計7月30日起將提供給搭乘台灣虎航國際航班的旅客。

台灣虎航與插畫家WHOSMiNG合作，以專屬的文青手繪風格繪製出簡約線條並帶有童趣的台灣虎航飛機及擁有俏皮表情的雲朵們，象徵台灣虎航帶著旅客遨翔天際的涵意。

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另外，整體內容物配色運用純淨的白色為基底，輔以台灣虎航的企業色系亮橘色來搭配，營造出活潑有朝氣的精神，即是希望旅客帶著虎罩包出遊，不僅防疫更安心，也能擁有好心情。

▲▼台灣虎航首度降落松山機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲7/30後搭虎航國際線可免費得到虎罩包。（圖／記者賴文萱攝）

虎航表示，每組虎罩包內容包括精美透明夾鍊袋、醫療口罩、折疊式口罩收納夾、75%藥用酒精及旅遊小卡各一份，且每一個物件都有「tigerair taiwan × WHOSMiNG」合作插畫設計的獨特巧思，不僅實用兼具功能性更極具收藏價值，也代表台灣虎航關心旅客的小小溫暖心意。

台灣虎航發言人許致遠表示，虎罩包處處可見台灣虎航的用心，包括夾鏈袋係採EVA環保材質、無毒性，是可回收再利用的環保材質。此外，口罩、口罩收納夾及酒精瓶皆是台灣製造，品質嚴格把關，旅客可安心使用；酒精瓶內裝的酒精是衛福部食品藥物管理署核可的75%消毒酒精。讓旅客虎罩包在手，出國防疫更安心。

▲虎航虎罩包。（圖／虎航提供）

▲虎航虎罩包相當可愛。（圖／虎航提供）

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