95加500元「油表跳1059元」　駕駛1原因拒付：就是奧客！店員哭賠...網砲翻

▲汽油超過539元，原PO拒付帳！（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

遇到汽油加超過時，大部分人都會摸摸鼻子自行吸收！不過有男網友表示，日前加油500元，殊不知加油員竟加到1059元，當下原PO堅持只付500元就走了，「不好意思，我就是奧客！」回去後，原PO拿此次經歷問大家，「會選擇吸收還是讓店員自賠？」掀起兩派網友戰爆。

一名男網友在臉書《爆怨公社》連續兩篇發文，指出昨（4）日開車去加油，向店員表明「95汽油加500元」，怎料不久後，油表價目跳到1039元。原PO認為，是對方的疏失，因此拒付多出來的539元，接著好奇問「會選擇自行吸收，還是讓加油員自賠呢？」

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文章貼出不到1小時，大批網友不留情砲翻，紛紛認為油也是加到自己油箱，基於道義問題，都會選擇付錢，一致狂撻伐原PO舉止，隨後原PO急忙刪文。

不久後，原PO又發文槓上網友，強調「加油員自己設定錯誤要客人多付，今天我說錯就算了，員工也確認加油金額了，就算我有多帶錢我也是不會多給啦 ...不好意思，我就是奧客！」

事後轉發到爆料公社後，底下網友繼續開譙「我會自行吸收，器量小成不了什麼大局的」、「油是進自己的油箱，照付，使用者付費，何苦為難工讀生」、「原來人格只值539元，我笑了」、「真的不懂這有什麼好op抱怨的，多加也是加在自己車裡，連虧都沒吃到」、「自行吸收，加油員都是賺辛苦錢啊」。

▲網友認為，加錯油的員工態度也很關鍵！（圖／翻攝爆料公社）



有店員路過無奈解釋，「以前做加油站的時候都是員工吸收，站長人比較好，站長吸收」、「做過加油站快一年，有時候真的是機器設定問題，基本上表達出非常不好意思的態度，客人都會自付，但是遇到亮武器的或是不好說話的，都是自己吞了，站長也根本不想鳥你的，三五天又少錢的，薪水都賠進去了，只能說加油站真的不好做」。

不過也有另一派網友力挺，「是我也不會付錢，因為可能我油箱還有不需要那麼多油，再者自己做錯自己承擔不難吧？」「我是會看情況，事前都已經講好金額了，如果自己夠錢且對方初犯就會給錢；錢不夠就只會請工讀生自己吸收」、「我覺得有付錢、沒付錢都沒錯啊，憑什麼別人的錯誤要自己買單，難道這麼大了，還沒學會為自己的錯誤買單嗎」。