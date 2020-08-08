縱橫美國政壇40載　史考克羅完美詮釋總統策士角色

▲前白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）。（圖／美聯社）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

縱觀近代美國政府高階政策幕僚，今天以95高齡辭世的前白宮國家安全顧問史考克羅（Brent Scowcroft）或許並不為人熟悉，但他縱橫美國政壇40餘年，前後擔任橫跨民主、共和黨七名美國總統策士，堪稱一部活生生的近代美國政治史。

出身軍旅的史考克羅，曾任福特（Gerald Ford）與老布希（George H.W. Bush）政府的國家安全顧問，1972年陪同尼克森（Richard Nixon）訪中破冰，1975年在越戰尾聲執行美軍撤離越南任務，隨後在1990年代初期蘇聯崩潰之際主導美國的俄羅斯政策，同時在1991年波灣戰爭中負責主要戰略構思，於眾多歷史性事件中扮演關鍵角色。

史考克羅被形容為不拘泥於黨派意識形態的溫和派共和黨人，他自認為「傳統主義者」，相信美國外交政策必須與盟國和國際組織合作，因此對小布希（George W. Bush）主張的單邊主義多所批評。他在2002年認為伊拉克和蓋達組織之間的連結太過薄弱，而且推翻海珊不利於美國的國際反恐，會破壞世人對美國的信任，成為少數反對美國入侵伊拉克的共和黨人，事後證明史考克羅說法不虛。

1989年天安門事件後兩度被老布希派遣秘訪北京，成為史考克羅漫長政治生涯中少數的爭議。六四大屠殺一個月過後，史考克羅銜命秘訪鄧小平，準備開始修補美中關係，12月再度赴中，卻遭美國電視台拍到與李鵬互相敬酒畫面。當時美國仍對中國執行武器禁運，秘訪顯示美國口中譴責中國違反人權，卻已準備暗渡陳倉，在美國國內飽受批評。

儘管如此，史考克羅最大的政治成就，咸認為他主導的蘇聯政策。1979年，他在民主黨總統吉米卡特（Jimmy Carter）任內，促使美俄簽下限制戰略武器條約（Strategic Arms Limitation Treaty），條約雖未獲美國國會批准，卻是近代兩大強權首次針對限制核武進行實質討論。蘇聯垮台之際，他也選擇支持領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）「而非羞辱他」，最終達成俄軍撤出東歐以及統一德國加入北約組織的不可能任務，史考克羅因而被讚譽為「後共黨時代蘇聯政策的設計師」。

1991年波灣戰爭中，史考克羅將戰略目標設限於將伊拉克部隊逐出科威特，同時選擇不推翻海珊，使這場戰爭成為老布希最大的政治勝利。

史考克羅於1925年出生於猶他州奧格登（Ogden），是不菸不酒的虔誠摩門教徒，1947年西點軍校畢業後加入空軍，原夢想成為戰機飛行員，但1949年駕駛P-51野馬戰鬥機墜機輕傷，使他揮別飛行生涯，此後進入國際關係領域，獲哥倫比亞大學國關博士，他的語言造詣亦不凡，精通俄語與斯拉夫語。

1973年他獲國家安全顧問季辛吉挑選為副手，從此邁入政界，1975年擔任福特總統國家安全顧問，1977年卡特勝選後離開白宮，1989年再獲老布希青睞，重掌國家安全顧問重責。

史考克羅個性沈靜，擅長調解政府內部部門紛爭，自謂「不擅長發想創見和新點子，但很會從一堆壞主意中挑出好點子」。史考克羅不喜歡出風頭，也不擅社交，不爭功諉過，就愛研究政策，老布希曾說他最信任史考克羅的原因，是因為「他什麼都不要」。

如此的人格特質，連前總統歐巴馬（Barack Obama）都很欣賞，對史氏讚譽有加。而史考克羅只認政策不認黨派的個性，也讓他在2016年總統大選中選擇支持希拉蕊（Hillary Clinton），而非現任總統川普。