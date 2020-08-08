郭美江「斷開魂節」爆紅！癌症過世真相曝光…撿了50顆鑽石

記者鄒鎮宇／綜合報導

女牧師郭美江曾因「信耶穌檢鑽石」、「斷開魂結，斷開鎖練」等經典名言，在網路上爆紅一時，但日前卻傳出乳癌逝世。有傳言她拒絕接受治療，但實際情況則為她發現罹癌的時間太晚。

傳言指出，郭美江7月中乳癌轉為肺癌，於本月4日上午7時09分過世，享壽67歲；另外，也有人透露，郭美江是延誤就醫才會導致病情惡化，且7月時還與信徒祈禱，希望神可以消滅她的腫瘤癌細胞。

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▲牧師郭美江。（圖／Youtube）



據《元氣網》報導，知情人士表示，郭美江7月發現身體出問題後，到部立桃園醫院檢查，發現乳癌晚期且癌細胞已轉移到身體多處，馬上轉診到淡水馬偕醫院治療。

知情人士透露，郭美江的確有延誤就醫，但並非是信仰所致，而是考量經濟因素。但可惜的是，治療還沒開始，郭美江就因肺轉移等併發症過世。

郭美江2013年12月以「信耶穌得鑽石」的影片在網路上爆紅，長度11分44秒的影片中，她生成得到「5倍祝福」，10幾年來不斷撿到鑽石，至今已撿到50幾顆，且片段中的「燒毀」、「靈的轉移」、「超自然的震動」、「那個雲，那個霧」、「拿聖靈寶劍斷開魂結、斷開鎖鏈，斷開一切的牽連」都成為膾炙人口的流行用語。

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