獨／foodpanda開頭就喊告！熊貓4天逼繳900元　前外送員還原真相：太鬧了

▲foodpanda熊貓外送。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

「我是覺得有證據，付錢我沒意見」台北一名陳姓民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，美食外送平台「foodpanda」無預警寄出欠費通知，稱不還欠款就走法律途徑，且信件中沒有附上任何證據，讓他深感無奈「記得當時歸還裝備，有再三確認是否有款項未清，服務人員說沒有」。對此，foodpanda也查明後做出了回應。

陳姓民眾指控，他去年3月加入foodpanda外送，跑了半個月賺4500元後打算退出，到據點歸還裝備時，當場跟服務人員確認是否有欠款，但對方都表示沒有，「東西放著即可」。

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▲陳男不滿foodpanda沒給證據，突然要求還款。（圖／陳男提供，下同）



直到本月4日，他突然接到foodpanda的郵件，表示裝備款項及錢包欠款沒有結清，需在7日前匯款900元，否則「公司將採取法律途徑」，讓陳男完全無法接受。

陳男氣憤地說，他不斷尋找聯絡foodpanda的方式，最後才找到電話回撥，但客服人員一問三不知，去信的回應都非常制式化，沒有給出答案，最後還要求他在期限內匯款。

▲陳男表示，當初有跟foodpanda確認沒有款項積欠，沒想到對方突然要求還款並揚言提告。



此外，foodpanda依然沒有提出任何陳男積欠的證據，讓陳無奈地說「我是覺得有證據，付錢我沒意見，但什麼都沒有，劈頭就要付錢並法律途徑，太鬧了。」

foodpanda 針對此事表示，「個案通知中的裝備款項為合約內約定之使用裝備的費用。為了維持健全的營運模式，我們通知外送夥伴協助補足積欠款項。」

foodpanda說，已將欠款原因及證明提供予陳先生，並將積極的持續溝通，「我們會在確認陳先生理解狀況後，才會有進一步作為。若因溝通過程不周而產生誤解，我們感到抱歉。」

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