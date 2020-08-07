開放生物多樣性資料逼近千萬筆…鳥類747萬！公民科學家貢獻87％

▲公民科學家對於開放資料的貢獻卓越。（圖／農委會特生中心提供、柯智仁攝）



記者許展溢／台北報導

網路與手機的普及使得大眾都能成為公民科學家，扮演生態保育的新英雄，由農委會特有生物研究保育中心所建置維護的「台灣生物多樣性網絡」，是目前國內首屈一指的生態資料庫，106年開放資料至今年7月，迅速累積成長，彙集生物多樣性開放資料達987萬筆，資料量邁向千萬大關。

特生中心說明，其中有超過850萬筆、高達87％的資料，來自公民科學的貢獻，政府計畫與博物館典藏，則分別占7%與5%。公民科學家的積極參與，加快臺灣生物多樣性資料成長的腳步，更是未來推動公私協力打造國家環境永續的重要基石。參與最熱烈的生物類群包括鳥類、蛾蝶類（鱗翅目昆蟲）、植物及蛙類（兩棲類）。

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▲生態資料庫達987萬筆，邁向千萬大關。（圖／農委會特生中心提供）



以資料量來看，紀錄筆數最多的類群依序為：鳥類747萬、蛾蝶類41萬、蛙類10萬；以物種數來看，植物與蛾蝶兩類群加起來就有超過7000種紀錄。特生中心指出，除鳥類、爬蟲類、蛾蝶類、植物、蜘蛛與蝸牛等特定類群外，長期推動多項公民科學計畫中，也從路殺、農地生物保育等議題切入，號召民眾關注。這些政府與公民合作所匯集的大量資訊，皆可透過「台灣生物多樣性網絡」讓資料開放與共享，社會大眾也都能以簡易搜尋方式，快速取得資料。

特生中心表示，台灣生物多樣性網絡提供物種、時間、空間、資料集等各種搜尋條件功能，民眾可隨時下載觀測紀錄表及名錄，透過各種主題的視覺化平台，快速掌握資料概況。此外，該網絡平台也是凝聚公民科學家的大本營。特生中心持續推出的「植物調查及物候觀察」公民科學計畫，參與情況即十分熱絡，每個月上傳量排名前五名紀錄者，平均上傳多達200筆資料，目前累計已超過4萬筆資料。

特生中心鼓勵大眾多關心身邊的生物與環境，只要拿起手機，拍照記錄日常的自然觀察並透過各個公民科學計畫的臉書社團或是到網頁Web App回報，所有拍照並上傳的民眾，都是公民科學家。