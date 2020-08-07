先保大人！鮮肉、熟男準爸爸投保規劃一次看　留意1大風險

▲父親節即將到來，保險公司針對不同族群的爸爸，提供3大處方箋。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度父親節即將到來，富邦人壽針對鮮肉準爸爸與熟男準爸爸兩種族群，提供三大處方箋，台灣人壽則提醒，父母跟小孩的保單要單獨規劃各自投保，不要附加在父母的主保單下，避免小孩成年後，不適用附約投保，新投保必須改以當下年齡投保計費的窘境。

根據富邦人壽「國人保險大調查」調查結果顯示，20世代與30世代男性普遍對於自身的保單內容「很不熟」，所擁有的壽險及醫療保障也較女性來的低，因此今年父親節特別針對鮮肉準爸爸與熟男準爸爸兩種族群，提供三大處方箋，包括適時檢視自身保單、建構完善壽險與醫療保障、運用投資型保單提早儲備子女教育金。

首先是適時檢視自身保單，富邦人壽竹冠通訊處業務主任張雁閔表示，自己身邊有許多鮮肉準爸爸正在事業的起步階段，在預算有限的情況下，建議先規劃基礎保障，以意外險、醫療險（住院日額及實支實付型）、定期壽險等商品為主；而熟男準爸爸薪資條件較佳，建議可注重資產累積，透過利變型保單、類全委保單、重大特定傷病險等保險商品來組合較為完善，為子女儲備教育金、同時豐盈退休保障。

其次為建構完善壽險與醫療保障，張雁閔提醒，平時首先要考量的保險規劃就是壽險與醫療險，避免當意外或疾病發生時，家庭經濟臨時失去依靠，另外像鮮肉準爸爸普遍薪資不高，但又有醫療保障需求，建議就可善用住院日額型、實支實付型的定期醫療險；最後是運用投資型保單進行理財，為小孩們趁早做準備。

此外，台灣人壽經精算後發現，處於家庭責任期的爸爸保障規劃額度，壽險保額應為1000萬元，而考量平均意外保額、危險係數及職業等級等因素，意外險保額應為700萬元最為理想。

然而，台灣人壽內部數據顯示，現階段的爸爸平均壽險保額僅約為80萬元及意外險約150萬元，有明顯落差，建議先將自身缺口補足，以免風險來臨時，讓家庭經濟陷入困境，而這才是對家庭及孩子最真實的照顧。

除自身保障補足外，台灣人壽提醒，記得附加要保人的豁免保費，因保費僅多增加幾百元，卻能在發生事故無力繼續繳交保費時，讓保障持續；最後，父母跟小孩的保單要單獨規劃各自投保，不要附加在父母的主保單下，避免小孩成年後，不適用附約投保，新投保必須改以當下年齡投保計費的窘境。