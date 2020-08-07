▲ 台東八旬老父思兒心切，父親節如願在安養院「見上孩子一面」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度的父親節，家家戶戶不是請爸爸到餐廳吃大餐，就是全家切蛋糕開心慶祝。但有位爸爸在父親節這天，連孩子的手都觸碰不到，近80歲的王伯伯，瘦小的身影站在病床前，輕聲地呼喚著兒子，雖然因疫情關係需隔著1.5公尺的社交距離，不能撫觸，但是老人家已經寬心許多。近期新冠肺炎疫情升溫，深怕疫情指揮中心緊急發佈禁止探視，但他笑說「能見上孩子一面，就是最開心的父親節禮物」，談到父親節最大心願，他說「身體健康，能繼續到安養院看兒子。」

阿汶從小出生為腦性麻痺患者，長大後雖可自行走動，但日常生活還是需要協助。13年前，因吃東西不慎噎到，缺氧過久成植物人，出院後由父母長期照護。6年前，創世提供到宅服務，護理人員得知其年邁雙親體力及經濟有限，便積極協助阿汶入住創世台東院。這幾年來王伯伯近乎每天風雨無阻，騎乘機車到院內探望，不時握握兒子的手，對孩子的關愛之情，溢於言表，但2月疫情爆發，父子一度只能透過通訊軟體相見，5月底疫情解封王伯伯終於再度踏入院房，他憶起那時兒子爭大眼睛，好像在抱怨怎麼那麼久沒來，7日終於能在父親節前夕，好好與兒子共度佳節。

創世台東院長王玉鳳表示，為配合政府防疫，上半年大型活動幾乎停擺，而照護植物人每人每月需花費4到6萬元，目前創世台東院安養50位植物人，到植物人宅服務有85個家庭，盼大眾在父親節這天，可為自己的爸爸添一份善行，擔任植物人的「撐舟勇士」，支持植物人常年服務，每月1650，一路有您，愛心專線：(089)220-848撐舟小組。

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