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酒駕男被「熱心哥」撞停！滿身血呆坐地板　母淚訴：酒駕他就該死嗎

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網搜小組／趙蔡州報導

社會上經常能聽到酒駕事故發生，一名女網友日前在臉書替家人喊冤，自己兒子雖然有酒駕違法，為什麼就可以被貨車硬撞逼停，「現在傷成這樣，他（兒子）就該死嗎」，而且對方事後還來討修車費，氣得她決定把整件PO上網路，文章也立刻引起網友熱烈討論。

原PO在臉書喊冤，「我兒子不是歹徒，冤枉啊，我們只是平常單親家庭，他只是一個做工的，遇到警察莫名被追，就算有酒駕，難道有需要被貨車撞嗎，現在傷成這樣他就該死嗎？」

▲▼「遇到警察莫名被追，就算有酒駕...」 網友發文討拍卻被撻伐。（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲兒子酒駕遭撞滿身血，騎士母暴怒「就算酒駕，他就該死嗎。」（圖／翻攝自爆料公社官網）

她更氣的是，衝撞她兒子的駕駛，事後還在臉書發文，「說可以光明正大在警察面前撞我兒子，我兒子住院期間不僅沒有來探望、沒有關心，出院之後還叫人來跟我討修車費，請大家會我評評理，請大家為我做主。」

有網友看了文章後認為，一切都是騎士酒駕的錯，有人說「問得好，酒駕就是該死」、「為什麼要跑，酒駕就不要心虛啊」、「明明就是你兒子撞別人，怎麼說別人撞妳兒子」、「酒駕、飛車給警察追、出事就強調單親，這3點我就不認同。」

也有網友說，「確實，酒駕跟車禍應該分開算，就算就算是見義勇為幫警察，還是算車禍，家屬如果要提告傷害罪，不知道會不會成立」、「不知道阻卻違法這個法條在這裡能不能成立，不然熱心助警卻吃上官司，貨車駕駛應該會很嘔。」

▲▼宜蘭葉姓男子，酒駕躲警先擦撞小貨車頭逃逸遭警追，他迴轉要再逃竟再撞同一車車尾，人倒地就逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭葉姓男子，酒駕躲警先擦撞小貨車頭逃逸遭警追，他迴轉要再逃竟再撞同一車車尾，人倒地就逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲小貨車PO文「正大光明撞人」，騎士母暴怒：「我兒子酒駕就該死嗎。」（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭警方表示，事件發生在7月8日下午，民族派出所警員在街上巡邏時，發現23歲葉男臉色泛紅疑似酒駕，不料對方見警心虛立即加速逃逸，巡邏員警見狀從後追趕。

葉男從市區逃到員山鄉金古三路時，擦撞到對向一輛貨車的前保險桿，員警看見發生事故後立刻鳴笛要求停車，但他卻360度調頭繼續逃逸，結果再度撞上該貨車的車尾，摔車後全身多處擦挫傷。

警方透露，葉男送醫後無生命危險，經檢驗酒測值達0.79毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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