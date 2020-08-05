酒駕男躲警擦撞小貨車頭逃逸　迴轉逃竟再撞小貨車尾！人倒地秒遭逮

▲宜蘭葉姓男子，酒駕躲警先擦撞小貨車頭逃逸，遭警追他迴轉要再逃竟再撞同一車車尾，人倒地就逮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭葉姓男子酒駕躲警緝查，逃進農路先擦撞對向小貨車頭前保險桿後，繼續加速逃逸，見警鳴苖追上時，他360度迴轉再逃，竟再擦撞準備倒車要找他的同一小貨車車尾，他這次人車倒地就逮，後經警方酒精檢測，他酒測值0.79遠遠超過標準值，被依公共危險罪嫌移送偵辦。

宜蘭分局民族所警員7月8日13時20分許，機車巡邏勤務行經宜蘭市泰山路與嵐峰路口停等紅燈時，見23歲葉姓男騎士，臉色紅潤、散發酒氣，因判斷葉男似有酒駕情形，要欲上前盤查，葉男見警心虛立即加速逃逸，員警基於其他用路的安全，先從後尾隨。

躲警的葉男從宜蘭市逃到員山鄉金古三路35號農路時，擦撞對向一台小貨車前保險桿後，未停車卻加速駛離，警員見發生交通事故，在隨鳴苗要求葉停車，葉男見警察趕上，隨即緊急煞車360度迴轉規避緝查。

這時被葉男擦撞前保險桿的小貨車，倒車要找葉男釐清肇事責任，不料車尾又被葉男擦撞，葉男人車倒地就逮。

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