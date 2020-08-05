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快訊／時代力量決策委員總辭　邱顯智：三週內選出新任黨主席

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▲▼時代力量中央黨部 代理主席邱顯智說明徐永明退黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明5日下午選擇自動退出時代力量，時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟隨後也共同發表聲明宣布退黨。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智晚間受訪時表示，稍早決策委員會已通過決策委員總辭案，並將於三週內完成改選，再由新任決策委員互選出新任黨主席。

徐永明涉嫌透過舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權，台北地院4日下午裁定徐永明以80萬元交保。時代力量原訂5日下午召開紀律委員會，並要求徐永明到會說明，不過徐永明選擇在會前自行退黨。

隨後，黃郁芬與林穎孟也共同發表聲明，宣布退出時代力量，即日起以無黨籍身分，為台北市民服務。

邱顯智晚間受訪時表示，稍早決策委員會已通過全體委員總辭案，並將在三週內進行全面改選，再由新任決策委員互選出新任黨主席，任期至2021年2月底，改選期間則由他以立法院黨團總召的身份對外發言。

有關黃郁芬與林穎孟退黨一事，邱顯智則表示感到非常遺憾，但同時黨務革新也非常重要，反省與革新仍要持續進行，包括財務透明應該儘速完成，廉政公約也要加速進行。

此外，時代力量晚間也發布新聞稿表示，時代力量紀律委員會針對「SOGO百貨經營權行賄案」對徐永明申訴案做出裁決，認為徐永明已於今天自行填具放棄黨籍聲明書，並於下午3時50分經中央黨部秘書處收文在案，徐永明已非黨員。

時代力量指出，紀律委員會既未開始進行調查程序，全案即與時代力量黨章第24條第3項「黨員於受到調查期間退黨者， 調查程序不因退黨而中止」的規範情形無關，因此依規定，決議本件申訴不受理。

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