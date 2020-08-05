黃郁芬、林穎孟淚訴黨同伐異　調查徐永明竟要簽本票

記者楊亞璇／台北報導

時代力量前主席徐永明涉貪風暴擴大中，時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟5日宣布退黨。兩人晚間出面受訪，林穎孟說「我會成全我曾經深愛的政黨」，她也質疑，原本要求所有的紀律委員都要簽署保密協議、簽本票，如果對外說明要賠償、有刑事責任，她質疑，調查徐永明、聽取他的說明，有這麼困難嗎？

黃郁芬表示，每個政黨都有可能出錯，但民主政黨應有開放胸襟、態度包容不同聲音，在時代力量提出跟既有決策圈不一樣的意見，常常遭受黨內指責，且是透過不具名的放話、抹黑，對媒體講出悖離事實的報導，將具名提供的建議說成是內鬥，在徐永明涉貪風暴中，她在臉書具名提出建議，被說「你這樣子其實大家都討厭你」、「你不應該講這些話」，這個黨檢討的不是事情，而是檢討提出問題的人。

▲林穎孟、黃郁芬談退黨。（圖／記者楊亞璇攝）



黃郁芬哽咽的說，一直到今天下午看到一篇報導稱紀律委員會沒有做出某些決議，她與林穎孟就會退黨，這是壓垮她們最後一根稻草，沒有看過任何政黨，是這樣對待地方黨公職的，透過不具名的放話方式修理議員，如果黨不希望我們待在裡面，道不同、不相為謀，不用繼續強求，才做出離開決定。

對於邱顯智喊要改革，黃郁芬認為，黨中央的決策、核心的小圈圈文化，只要不是自己人，根本不願意好好討論，期待邱顯智正視這件事情的嚴重性，希望時代力量不要再黨同伐異，每一次都是被已讀不回已讀不回完之後，就只好公開呼籲，公開呼籲之後，就會在內部群組說，為什麼做這種事？只會讓其他人討厭，她不知道有什麼意義？哪一次改革不是雷聲大雨點小。



林穎孟聲淚俱下表示，這幾年看到黨內非常多匿名抹黑、放話，當時她一心以為，也許等到比較年輕黨工職選上後，可以在黨內有影響力，改變的文化，但她當上黨工職後對黨內溝通仍被忽視，接到很多第一線支持者的責難、質疑，都如實告訴黨中央，但黨中央都沒有回應，「對時力有期待的支持者感到抱歉，在這過程我已經很努力了」。



林穎孟說，今天這則新聞，確實就是壓垮駱駝的最後一根稻草，因為該篇新聞捏造了紀律委員會的內容，紀律委員會從未討論關於徐永明的停權、除名，原本預計在今天下午五點討論，報導指責她對媒體講了紀律委員會內容，當時她第一時間在紀律委員會強調自己沒對媒體放話，希望好好調查；她第一時間也對黨中央強烈抗議，希望黨中央對這件事澄清、徹查，代理主席邱顯智打給她，她表達希望黨中央澄清，因為是假的、也是對她的汙衊，邱說會帶回去討論，就沒下文了。

林穎孟也批評黨有雙重標準，徐永明在第一時間說他沒有拿錢等等自我辯護內容，黨用非常多力量捍衛他的清白，甚至交保還有五位決策委員去幫他接風送可樂，表達非常大溫情，涉及刑事案件都用如此高規格方式對待，但針對紀律委員會內容放出消息這件事，她自己也在第一時間說她沒做，但黨卻用匿名放話方式，指責影射就是她，「我認為這是雙重標準到極致，令人無法在這個黨內繼續待下去的一個最後原因」。



林穎孟表示，其實黨內在這一直透過各種方式，讓她們感受到這個黨不希望她們存在，這一次新聞，直接了當的就是希望她們離開這個政黨，「我就成全了這個政黨」，過去非常深愛這個政黨，抱歉，讓大家失望了，「我會成全我曾經深愛的政黨」。



林穎孟強調，徐永明退黨與她們所遭受到的雙重標準的對待是沒有相關，她認為徐永明退黨是有其他的考量，她提醒，根據時代力量的紀律規章，就算被調查的人中途退黨，但是調查程序依然要進行，不應因徐永明其退黨而中斷。

至於有跟黨中央建議開除黨籍？林穎孟說，紀律委員會還沒有開始會議之前，從來沒有做出這樣的討論，也更沒有建議，她還說，原本要求所有的紀律委員都要簽署保密協議，還要簽本票，如果對外說明的話還要賠償、有刑事責任等等，她質疑，調查徐永明、聽取他的說明，有這麼困難？需要到簽本票的程度嗎？