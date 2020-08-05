快訊／時代力量決策委員總辭　黨主席一職暫缺

▲時代力量黨主席一職暫缺，在改選完成前，由邱顯智對外發言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰、林銘翰／台北報導

時代力量前黨魁徐永明涉賄風波，時力決策委員會全體委員5日通過總辭案，決議在改選完成以前，由立院黨團總召邱顯智代表對外發言，時力黨主席一職將暫缺，即起生效。

時代力量稍早舉行臨時決策委員會，決議全體委員即刻起總辭。不過，黨章規定，黨主席必須具有決策委員身分，因此在完成改選前，時力黨主席一職將暫缺，由邱顯智代表對外發言。

邱顯智表示，黨務革新有兩大重點，一是盡速完成黨部財務透明化，二是推動「廉政公約」，接下來三周內將完成15席的決策委員改選，再由新任決策委員互選出新任黨主席，任期至2021年2月28日止。

▲林穎孟、黃郁芬5日宣布退出時代力量，將以無黨籍身分繼續服務台北市民。（圖／記者楊亞璇攝）

至於時力台北市議員黃郁芬、林穎孟5日下午宣布退黨，邱顯智表示遺憾，但也強調會再溝通。

根據檢方調查，徐永明涉嫌透過舉辦公聽會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地院4日下午裁定徐永明以80萬元交保。時代力量原訂5日下午召開紀律委員會，並要求徐永明到場說明，但徐永明選擇在會前自行退黨。

▲台北地院4日裁定，徐永明以80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

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