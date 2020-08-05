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台鐵欠加班費還砸1549萬找春露行銷　羅智強一句話酸爆蔡英文

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▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲羅智強。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵加班費預算編列不足，砍半後剩3億多，導致今年5、6月加班費發不出來，上千人連2月被欠3000萬加班費，未料，台鐵被爆料財源窘困還拿1549萬給春露公司做網路行銷。對此，國民黨台北市議員羅智強狠酸，「勞工真的是蔡英文心裡，最軟的一塊」。

前國民黨立委陳宜民去年5月質疑農委會養網軍，費用從原本1450萬提升至1900萬，得標公司包括樂齊、春露，網友戲稱這群人為「1450」。事隔一年，有媒體追查發現，春露拿下台鐵「工程建設暨政策網路行銷」半年600萬標案，今年5月再獲1年949萬同名標案，短短半年從台鐵拿到1549萬標案，且標案評委名單出現多名「綠色人士」。

羅智強5日在臉書表示，「我知道民進黨不要臉，但不知道這麼不要臉」，去年台鐵的加班費是6.45億，但今年只編了3.64億的加班費，果不其然，到了5月台鐵的加班費就發不出來，用欠的，但台鐵在財源窘困的時候，還是沒有忘記，用1549萬的預算去做網路行銷，一篇臉書文章，要價4000元。

▲▼國家人權委員會揭牌典禮,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

羅智強指出，這間得標的春露公司，就是1450萬網軍標案的始祖，吃完了農委會，又來吃台鐵的1549萬，為什麼春露搶標案那麼厲害呢？原來評委是包括徐國勇的前辦公室主任林育卉、陳師孟的前辦公室主任邵立中，「民進黨在網路上這麼威，就是這些1450標案養出來的！就是欠勞工加班費換來的！勞工真的是蔡英文心裡，最軟的一塊」。

對於砸1549萬找春露行銷引發爭議，台鐵澄清，採公告固定金額以最有利標方式決標，總經費600萬，為期半年，有4家廠商參與投標，經評選由春露得標，於6月27日合約屆滿，經檢視及評析辦理成效，與採購目標相符，也對台鐵形象及施政成果宣傳確有發揮正面提升效果，爰應業務需要，於今年7月另案辦理為期一年的新案。

▲▼台鐵,台鐵車站,嘉義車站,嘉義站,嘉義火車站 。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵砸1549萬做網路行銷引發爭議。（示意圖／記者賴文萱攝）

台鐵強調，整體行銷案經費由工程管理費及管理費用-業務宣導費項下支應，並依規定於年度預算書編列，採購作業程序依政府採購法相關規定辦理招標、評選、決標等作業，辦理過程台鐵局政風室、主計室及材料處均全程參與，採購金額兼顧品質與成本考量應屬合理；至於媒體報導連台鐵局長張政源個人粉絲團也委外一節，並非事實，本案並未包含張局長個人粉絲頁經營。

至於加班費問題，台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，台鐵局因預算編列不足，導致加班費發不出來，為了調配預算，台鐵局預計將有餘額的科目，調配為加班費預算發放，只要交通部核准就可發放，工會3日已與交通部達成共識，預計交通部5日就會同意，同仁們下週就能拿到加班費。

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