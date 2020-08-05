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貝魯特爆炸禍首直指「硝酸銨」　ATF退休調查員質疑：衝擊波相當於小型核裝置

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▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩當局認為爆炸原因可能與存放多年的硝酸銨引起。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特4日接連發生兩次爆炸，造成逾百人死亡，4000人受傷。爆炸產生的超強震波波及半個貝魯特市，無數建築物慘遭摧毀，城市地面也佈滿了震碎的玻璃碎片與坍塌的建築殘骸。

爆炸發生地點位於貝魯特北側沿海的港口工業區。在爆炸瞬間，許多民眾目擊天空升起炸開的蕈狀雲和橘紅色燃燒煙幕，整座城市都能感受衝擊波帶來的強烈顫動。法國24駐黎巴嫩記者Leila Molana-Allen形容，爆炸聲聽起來像是「一架突破音障的噴射機」，而爆炸引起的白色眩光彷若「撕毀」了她公寓的門窗。

面對這場浩劫，人們紛紛追問爆炸發生的原因。黎巴嫩官方證實，爆炸原由為港口倉庫沒收囤放6年、高達2,750噸的硝酸銨（Ammonium nitrate），因不明原因起火燃燒，才引發劇烈大爆炸。整起爆炸案是一起「公安意外」。

硝酸銨是一種高度揮發性材料，常用於農業肥料和高級炸藥。與火接觸時，它極易爆炸，且爆炸時會釋放出氮氧化物、氨氣等有毒氣體。由於硝酸銨是易燃品，因此對於如何安全存儲硝酸銨有著極為嚴格的規定。要求的其中一點是存儲位置必須完全防火，也不得在任何排水管、管道或其他通道中放置硝酸銨，以避免堆積造成額外的爆炸風險。

然而，一名退休的美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）調查員梅（Anthony May）指出，從爆炸視頻中看到的亮紅色或暗紅色雲「與硝酸銨不一致」。他表示，該化合物的明顯跡象應該是黃色的煙霧雲。不過，他並不否認此次爆炸是由硝酸銨所引起，只是從煙霧雲看來還參雜了其他物品。

梅補充，「雖然我們不知道其中是否涉及了核材料，但從衝擊波看來，所產生的爆炸波相當於一個小型核裝置。就爆炸物的重量而言，也相當於一枚核彈爆炸的典型數量。」

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