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車借兒開「國道狂飆時速176公里」...遭吊牌3個月！她向法官求情遭駁回

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記者徐愷昕／苗栗報導

周姓女子今年元旦把車借給兒子，沒想到兒子卻在國道上狂飆時速176公里，害她因此被處1萬2千罰鍰及吊扣汽車牌照3個月。周女因上夜班需要用車，遂提起行政訴訟求情。苗栗地院審理時，法官雖心疼周女處境，但認為尚難據此作為免責或改罰的理由，審結駁回她訴。全案仍可上訴。

▲▼國道3號南下新竹寶山路段。（圖／翻攝Google map）

▲周姓女子的兒子在行經國道3號南下新竹寶山段狂飆176公里，遭國道警依法舉發。（圖／翻攝Google map）

周女的兒子1月1日下午1時10分，行經國道3號新竹縣寶山鄉路段處時，被雷射測速照相系統採證到時速176公里，由於該路段最高速限110，周兒明顯超速66公里，國道警依法舉發。對此，新竹監理所苗栗站裁罰1萬2000元罰鍰，吊扣汽車牌照3月，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

周女不服處分，提起行政訴訟，法庭上她表示一切都是自己教導不周，兒子才會在高速公路上狂飆，但在此也向法官求情稱，現在這台車是她上班的交通工具，若不能用車，生計將受到嚴重影響，加上她原本都是上早班，騎車還勉強可以，無奈因疫情影響，現在都改上晚班，夜晚的山路崎嶇實在危險。

周女強調，不是懇求不罰，只是希望能有其他代替方案，畢竟她現在60歲了，求職不易，還有貸款要繳，真的不能沒有工作。

新竹監理所回辯，周女能容任兒子狂飆時速176公里、嚴重超速66公里，可見她並未善盡自己身為車輛所有人的管理責任，現在處分吊扣汽車牌照，只是基於維護交通安全的重要公益，又周女並非因此喪失工作機會，她其實仍可以使用其他交通工具代步上班。

苗栗地院審理時認為，周女所屬車輛嚴重違規超速屬實，新竹監理所僅是依法開罰，並沒有問題；至於周女處境，雖然其情可憫，但這樣的主張依法無據，法官沒有裁量免罰的餘地，審結判定撤銷無理由，應予駁回。全案仍可上訴。

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