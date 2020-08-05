8歲童星當上歌唱比賽評審　講評大人被網友罵「太沒禮貌了！」

記者蔡紹堅／綜合報導

山東濟南近日舉辦一場歌唱比賽，並請來一名8歲的小女孩擔任評審，引來許多網友的質疑，認為讓年齡這麼小的孩子來點評大人很沒禮貌。對此，小女孩的經紀人表示，「有人覺得很多東西孩子不懂，但我想問那些人，他們有孩子出名嗎？」

從比賽現場的影片中可以發現，小女孩以非常「老資格」的口吻，評價著台上的叔叔、阿姨，甚至爺爺、奶奶輩的參賽選手。

小女孩在講評中表示，「我發現有一個地方呀，就是平翹舌，這一點有些問題。好比我們老師給我們講過的就是，你吃飯了嗎？好多人會說成，你吃（ci）飯了嗎？」

▼8歲童星在歌唱比賽擔任評審。（圖／翻攝微博）



小女孩還提到，「有一點，就是節奏上沒找著拍。要不這樣吧大爺，您再回家去練一練，選一點好一點的歌，在我們的復活賽上一展風采。」

影片在網路上曝光之後，許多網友提出質疑，認為一個8歲的小孩子這樣點評大人太沒禮貌，也有人認為，小孩子不應該擔任評審，是主辦方為了「搏眼球」故意的行為。

事實上，這名小女孩是一名童星，還有專屬的的經紀人，她的經紀人表示，有人覺得很多東西孩子不懂，一些有代表作的歌手也提出了反對的意見，「那我想問那些人，他們有孩子出名嗎？」

她的經紀人還解釋，小女孩參與的是一檔全民唱歌節目，並不是選秀節目，且也沒有不尊重選手，「選秀節目肯定是不會當評審。」