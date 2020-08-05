網傳國5塞車檢討報告結論：「部長是卜嚨貢」　高公局說話了





▲林佳龍參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動，因塞在雪隧遲到50分鐘。（圖／觀光局東北角風管處提供）

記者賴文萱／台北報導

近期網路上流傳一張交通部長國5塞車近60分鐘的高公局檢討報告照片，內容僅有封面、前言與結論，其中結論更寫著「部長是卜嚨貢，不是聰明用路人」。高公局表示，照片上方有「（偽）檢討報告出爐」文字，查均非該局所撰寫，特此澄清，也呼籲民眾切勿轉傳發表，高公局將廣納各界意見，評估各種可行方案。

端午連假國5連塞20幾個小時引爆民怨，日前交通部長林佳龍前往宜蘭參加活動，也因雪隧塞車足足遲到50分鐘，他也要求藉由端午連假塞車的經驗做檢討改善，並透過「三鐵共構」解決雪隧塞車問題。

請繼續往下閱讀...

▲國五塞車偽檢討報告。（圖／高公局提供）

不過，近日網路流傳交通部長國五塞車近六十分鐘高公局檢討報告，前言指出，林佳龍走國5到宜蘭參加龜山島開放觀光20周年慶祝活動，卻因雪隧大塞車足足遲到50分鐘，並指示本局檢討，本局責無旁貸，自當切實檢討部長塞車於國五雪隧中。

但結論部分卻寫著，按部長六月端午連假時指示用路人要當聰明人，不要自己去塞，本次結論即部長是卜嚨貢，不是聰明用路人，所以塞在路上，沒人叫部長去塞，而部長不懂趨吉避凶，為被塞在雪隧之主因。

▲林佳龍參加龜山島開放觀光20周年的慶祝活動，因雪隧塞車遲到50分鐘。（圖／觀光局東北角風管處提供）

對此，高公局表示，該張照片上方有寫著「（偽）檢討報告出爐」文字，查均非該局所撰寫，特此澄清網路流傳之照片為不實訊息。

高公局呼籲民眾切勿轉傳發表，若對於國道交通管理措施有任何建議事項，可透過該局局長信箱或1968客服中心反映，該局將廣納各界意見，評估各種可行方案，作為後續推動各項交通管理措施之參考。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來