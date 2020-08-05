▲7-ELEVEN推出限時3天的「大人節特別企劃」，共超過88項指定商品2件88元優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

父親節將至，7-ELEVEN超商將於6日至8日推出限時3天的「大人節特別企畫」，超過88項指定商品2件88元優惠，包括冷飲、涼麵、大亨堡、握便當等，不需出示任何憑證，全台門市直接享有折扣；同時OPEN POINT APP的「行動隨時取」也推出多組「88節快樂」優惠，如CITY CAFE大冰拿8杯288元，數量有限，售完為止。

▲7-ELEVEN推出限時3天的「大人節特別企劃」，共超過88項指定商品優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN推出限時3天的「大人節特別企劃」，8月6日至8月8日期間，橫跨CITY系列調製飲品、涼麵、大亨堡、握便當、盒裝水果、冷凍米漢堡、糖果、精補品、禮盒、UNIDESIGN衛生紙⋯等品類，超過88項指定商品優惠，不需出示任何憑證，到全台5800間門市可直接享有優惠。

業者表示，在活動期間使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，可再享立折5%優惠(不含UNIDESIGN衛生紙)，結帳金額還能同時累積OPEN POINT點數。

▲OPEN POINT APP的「行動隨時取」同步展開「88節快樂」優惠活動。（圖／業者提供）

除了實體門市活動，OPEN POINT APP的「行動隨時取」同步展開「88節快樂」優惠活動！自8月7日早上9:00~8月9日凌晨00:00，推出CITY系列多組數優惠，如CITY CAFE大冰拿8杯288元、CITY TEA現萃茶冰四季春青茶/冰紅茶8杯188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元，最高現省152元，數量有限、售完為止。8月11日前還有CITY PRIMA精品咖啡第2杯半價，可以送給爸爸品嚐。

▲全家便利商店推出中元節優惠方案。（圖／全家提供）



而全家便利商店則搶攻中元節，結合實體店舖、全家行動購二路優勢，即日起端出「拜拜組合購」、「獨家普渡箱」、「行動購滿額店取免運」三大方案，此外，瞄準年輕族群有普渡拜拜的需求卻不熟悉流程，8/12-8/23與鎮瀾宮、8/12-8/25與北港武德宮合作，推出「宮廟幫拜」服務，祭拜品還可捐贈公益團體，既能保平安又能做公益。

全家表示，瞄準中元商機，同時看好小家庭、公司行號祭拜簡便採購需求，即日起至9月8日推出拜拜組合組讓民眾選購，首推超過10項團拜熱銷商品，如飲料、零食、泡麵、罐頭等，以需求可自選購「辦公分享組」、「家庭經濟組」及「小資獨享組」三種組合，售價399元，最低可享65折優惠折扣；另有超過16款的團拜商品的「便利經濟組」，售價699元；而「豪華澎派組」則推出近20款商品，售價999元，5款組合供民眾選購，讓消費者輕鬆買、輕鬆拜的便利服務。

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