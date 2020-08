影／1960年來肆虐範圍最大風暴　颶風「伊薩亞斯」橫掃美東

▲1960年以來影響範圍最廣闊颶風「伊薩亞斯」(Isaias)本周侵襲美國東岸。(圖/路透)

實習記者閔文昱/綜合報導

颶風「伊薩亞斯」(Isaias)3日深夜在美國北卡羅來納州登陸後,在東岸掀起狂風大雨,至今已造成至少5人死亡,超過300萬住戶斷電,包含馬里蘭、紐澤西、維吉尼亞等多州有數以百萬計居民受影響,目前雖已減弱為熱帶風暴,但仍然持續朝東北方向移動,預計將會影響麻省及緬恩州地區。

根據CNN報導指出,紐約警察局在皇后區發現一輛廂型車被路樹壓垮,研判路樹為強風所吹倒,車內的一名60歲男子當場死亡。德拉瓦州也有一名83歲婦女在大樹下的自家池塘中被發現。另外馬里蘭州則同樣也有路樹壓垮汽車,造成駕駛當場死亡的案件。

▲伊薩亞斯在美東造成了嚴重災情,其中多處樹木倒塌。(圖/路透)

加上北卡羅來納州的一個流動房屋公園的兩人喪生,伊薩亞斯颶風至今已造成5人死亡,多人受傷失蹤。

伊薩亞斯最高持續風力曾一度接近每小時140公里,目前降為每小時112公里的速度橫掃沿途所經各處。紐澤西州州長一日前已提早宣布進入緊急狀態,要求居民如非必要不要外出,並為可能停電做好準備。紐約市緊急應變部門也在低窪地區堆放沙包,防止海水及河水倒灌,並向5大沿岸地區發出淹水警告。



伊薩亞斯是1960年來,肆虐美國的熱帶風暴裡,影響範圍最廣闊的風暴,威脅超過1億1200萬美國人,許多民眾家裡停電,政府當局也呼籲民眾提高警覺,做好萬全準備。

▼伊薩亞斯所帶來的狂風暴雨

There is a HIGH risk of flash flooding for parts of the Mid-Atlantic/Northeast this today from heavy rains in #Isaias.



Never EVER attempt to drive through floodwaters. You never know what condition the road is in below murky floodwaters.



For the latest: https://t.co/ktMvuxrvv1 pic.twitter.com/RYlyETtpF5