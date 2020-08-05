連懷4對「多胞胎」！超狂夫妻生14孩...每月伙食費高達10萬

▲美國一對夫妻生了14個孩子，吸引電視台為他們製作真人秀。（圖／翻攝自YouTube／TLC）



實習記者劉雪兒／綜合報導

生一組籃球隊是什麼感覺？美國拉斯維加斯（Las Vegas）有一對夫妻育有14個孩子，妻子Karen在分別生完兩個孩子後，接著連生了雙胞胎、五胞胎、雙胞胎，現在又懷上三胞胎。有電視台因此為他們打造真人秀節目，公開他們的生活開銷、細節。

根據《太陽報》報導，老公Deon Derrico是一名房地產投資專家，老婆則是全職家庭主婦。對於老婆連續懷上了4組多胞胎，且都是自然受孕的情況下，Deon表示，「這機率就像同時被兩道雷電擊中一樣，然而對於許多父母而言，撫養1、2個孩子是一份工作，但同時養育14個孩子時，那不止是工作那麼簡單。」

妻子Karen表示，「家裡每月的伙食費隨隨便便都高達3500美元（約台幣10萬），因為孩子們一週可以吃完15盒華夫餅（waffles）、消耗20捲廁紙，而我每週都需要洗18籃衣物，我們有好日子也有壞日子，但永遠不會缺少『愛』。」

值得一提的是，由於太過罕見，吸引《TLC旅遊生活頻道》為他們打造一檔真人秀《Doubling Down with the Derricos》，將向觀眾展現如何養育14個孩子、相處模式、生活細節、以及開銷等。