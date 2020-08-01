勒斃女友「屍體鋸成7塊」　台南男三審逃死…姊姊法庭外爆哭：他連畜生都不如！

▲吳茂騰勒斃女友分屍七塊，被逮前還正常上下班。（圖／翻攝自吳茂騰臉書）



記者柯振中／綜合報導

台南市32歲的吳茂騰不滿張姓女友與人外出，持電線勒斃女友，再外出買鋸子，將女友分屍7塊，手段相當殘忍。沒想到，案經三審判決，吳嫌被判無期徒刑，逃死成功，讓張女的家屬相當崩潰，在法庭外痛罵「他畜生不如」。

吳茂騰先前透過交友軟體認識42歲張姓女子，雙方發展成男女朋友關係，同住在台南市崇明十三街的大樓。2019年1月時，吳男發現張女與其他男子曖昧，1月8日懷疑張女與曖昧對象外出，雙方進而發生爭吵。

吳男感到相當生氣，先用徒手勒斃女友，再拿電線纏繞絞殺，確定女友「死透了」，接著外出買鋸子，回家把張女鋸成兩半，切掉雙手、雙腳，分成6塊塞進大垃圾袋，再放到透明整理箱內，開著張女的白色轎車，外出到崇賢二路、巴克禮路旁的草叢棄屍。

吳男犯下泯滅人性的殺人案，又把透明箱子、鋸子帶回家，丟在社區垃圾桶，隔天若無其事，繼續上班，1月14日把棄屍車輛帶去打蠟、清內裝、15日再摔爛張女的手機，跑到仁德區棄置。

▼吳男外表斯文，卻犯下令人髮指的分屍案。（圖／記者林悅翻攝）



由於張女念大學的兒子12日開始聯絡不上，感到相當擔心，跑到派出所報警。警方調閱資料，過濾張女的交友狀況，研判可能已經遇害，開始展開搜索行動。

經過調查，警方2019年2月1日找到張女的白色轎車，立刻請鑑識人員採證，在車上發現血跡反應，更加確認張女遇害，認為吳男涉有重嫌，因此帶回訊問。

警方突破吳男的心防，吳男坦承犯案，全案依照殺人罪偵辦。不過，該案件一、二審都判定，吳茂騰犯下殺人罪，又損壞、遺置屍體，判處無期徒刑，讓張女家屬沒有辦法接受。

▼吳茂騰一、二、三審都被判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）



張女的姊姊得知結果，在鏡頭前相當崩潰，聲淚俱下表示，這類殺人分屍頂多判無期徒刑，幾年後就可以放出來，「蔡英文總統妳有沒有聽到啊」，吳茂騰的用手掐住妹妹，擺明就是要置人於死，連檢察官也說「這個人連畜生都不如」，「請問一下，這個人不該讓他死嗎？」

沒想到，最高法院三審結果出爐，以吳男坦承犯案，受過良好教育，且有正當職業、並非毫無悔意、可教化等理由，判處無期徒刑。

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