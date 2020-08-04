涉行賄立委施壓「經濟部官員壓力大」…前太流董座李恆隆不認罪遭羈押禁見

▲SOGO前負責人李恆隆，涉嫌透過白手套郭克銘行賄立委，法院考量2人嫌疑重大不認罪、有串證可能，4日裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

橫跨藍綠黃無6名現、卸任立委，涉嫌收賄施壓官員，北檢偵辦此案創下多項司法紀錄，8名涉嫌在SOGO經營權行、收賄的被告中，僅時代力量黨魁徐永明獲裁80萬交保；其中涉嫌行賄的前太流董座李恆隆、白手套郭克銘，北院認2人行賄使立委關說嫌疑重大，另有證人證稱，在李恆隆不斷請託下，已造成經濟部人員極大壓力，考量2人都不認罪，於4日裁定羈押禁見。

太流公司於2002年決議增資，遠東集團重金投資40億，讓公司資本額從1千萬，變成40億1千萬，遠東也因此成為SOGO的實際東家，但李恆隆控訴，遠東的郭明宗於當初投資時，偽造董事會議事錄、簽到簿、增資邀請書，本案經刑事判決確定後，經濟部曾讓遠東集團的SOGO持股歸零，遠東提起行政訴訟，最高行政法院於2013年間，判經濟部與李恆隆敗訴，遠東再度成為SOGO最大股東。

本次事件促使立院修改《公司法》，俗稱「SOGO條款」，李恆隆不滿失去SOGO經營權，修法後也沒因此得利，便涉嫌找郭克銘向多名立委行賄，企圖施壓政府官員以搶回SOGO。

北院參考各被告的行動、帳冊、銀行交易明細、資金流向，認為李恆隆透過郭克銘行賄立委施壓的嫌疑重大，且檢察官對2人間的分工、犯意聯絡仍有待調查，而李恆隆、郭克銘2人不僅不認罪，且在外勾串證詞的可能性極高，於4日裁定2人羈押禁見。

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