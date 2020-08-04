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6大關鍵理由！徐永明80萬交保原因曝　「有期約但沒收到錢還有正當職業」

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記者羅志華、陳韻如／台北報導

立法委員爆發集體涉賄！北院1、2日分別裁定陳唐山、趙正宇交保後，4日裁定立委蘇震清、蘇辦公室主任余學洋、廖國棟、廖辦公室主任丁復華、前太流董事長李恆隆、白手套郭克銘、陳超明羈押禁見，前時代力量黨魁徐永明則是以80萬元交保，而如今交保的6關鍵理由也隨之曝光。

▲▼趙正宇（左）、徐永明（右）。（圖／記者黃彥傑、游宗樺攝）

▲趙正宇（左）、徐永明（右）分別裁定100萬、80萬元交保。（圖／記者黃彥傑、游宗樺攝）

震驚各界的立委集體收賄案經台北地檢署複訊後，目前僅前立委陳唐山50萬元交保、無黨籍立委趙正宇100萬元交保、前時代力量黨魁徐永明4日也裁定以80萬元交保。

稍早，法官出面說明徐永明及趙正宇交保理由。法官認為，其他遭羈押被告指涉的都是有收受金錢，但證據顯示，徐永明僅有期約，並未正式交付金錢，且徐永明的犯罪行為時間點比較靠近現在，相比其他同案被告，「徐永明的涉案行為比其他人來的低」，檢方在查案方面並沒有這麼困難，再加上其與家人同住、有固定住所，也有正當職業，逃亡的疑慮相對較低，因此法官裁定以80萬元交保。

另外，針對趙正宇的部分，法官認為，雖然他對於案情的敘述前後不一、矛盾，檢方也認為有必要進一步追查，但因他並未直接與其他被告或是相關證人有接觸，且主要都是由其助理林家騏做接洽，比較有可能勾串，並需要就此部分說明的應是林家騏，因此裁定趙正宇以100萬元交保。

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