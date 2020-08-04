飛龍奮進號「濺落」墨西哥灣海面　高速通過大氣層灼熱起泡

▲首架商業「太空船飛龍奮進號」成功濺落 。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美東時間2日下午2時48分，太空總署兩名太空人－道格.赫利（Doug Hurley）和鮑勃.班肯（Bob Behnken）搭乘的太空船「飛龍奮進號」自太空飛進地球大氣層後，順利張開四具巨型降落傘降落在美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）南面的墨西哥灣海面，平安返抵地球，成為歷史上第一次商業化開發的太空船將人類送入軌道。

「飛龍奮進號」為科技大亨馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）第二代飛龍號太空船，於5月30日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射後，歷時60多天的太空任務，前天晚間才緩慢飄離國際太空站，並在當地時間2日，以降落傘「濺落」（splashdown，指透過降落傘讓飛船降落在水中的方法）方式順利降落在墨西哥灣海域。

▲飛龍奮進號為馬斯克的太空探索科技公司SpaceX研發和提供。圖為馬斯克（圖／路透）

在半小時的濺落過程中，太空船因高速疾駛而灼熱起泡，最後由SpaceX回收船的40人團隊，從佛州在墨西哥灣的潘沙科拉（Pensacola）40哩外的平靜海面上，通過繩索牽扯拉出水面，並回收到船上。打開艙門之前，技術人員還對太空艙周圍表面進行了「殘留蒸汽」的檢測。

綜合外媒報導，此次發射是自2011年NASA太空梭退役以來，首次從美國起飛載人的任務，也是睽違45年首度成功挑戰海上降落，上次要回溯到1975年美國和蘇聯合作的「阿波羅-聯合號」（Apollo-Soyuz）任務。太空人赫利表示，很難形容參與這次遠征是什麼感受，這將成為一生難忘的記憶。

▲太空人赫利向群眾揮手致意。（圖／路透）

太空船降落海面後，SpaceX任務控制中心也透過無線電向兩位太空人道賀：「代表SpaceX和太空總署（NASA）團隊歡迎你們回到地球，感謝搭乘SpaceX。」而川普也在推特發文「NASA太空人在完成相當成功的兩個月任務後返回地球，真是太棒了。謝謝你們！」

「這項任務非常順利，我們絕對有信心我們在正確的道路上，不久的將來能夠運送商務旅客。」，SpaceX營運長夏特威爾表示，預計數個月內就會開始定期載送太空人往返國際太空站，一舉超越波音（Boeing Co.），成為美國最具代表性的官、產合作的太空探索範例。而NASA將運輸服務外包給私人供應商，除了降低美國發展太空任務的成本外，亦讓私人企業參與太空業務變得更可行，使太空任務得以成為投資項目，快速發展。

▼飛龍奮進號濺落也引發了大批民眾前往觀賞 。（圖／路透）