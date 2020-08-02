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SpaceX太空船「奮進號」今載2太空人返美！　睽違45年挑戰海上降落

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▲▼ 5月將上國際太空站的太空人Bob Behnken及Doug Hurley。（圖／路透）

▲ 5月登上國際太空站的太空人班肯及赫利。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國資深太空人赫利（Doug Hurley）及班肯（Bob Behnken）5月乘太空探索技術公司（SpaceX）的「飛龍2號」（Crew Dragon）太空船自地表出發，順利對接國際太空站。經過2個月航行，他們將於美東時間2日返回墨西哥灣海面，時隔45年挑戰在海上降落。

SpaceX在5月31日發射飛龍號，成為第一家將人類送上軌道的私人公司。美國國家航空暨太空總署（NASA）自2011年以後皆仰賴俄羅斯火箭載運太空人，此次睽違9年在美國本土發射載人太空火箭。成功與國際太空站對接後，太空船重新命名為「奮進號」（Endeavour）。

奮進號於美東時間1日晚間7時35分與太空站分離，預計2日下午2時40分（台灣時間3日凌晨2時40分）以後，在佛州彭薩科拉海岸「海上降落」（splash down，又稱「濺落」）。若順利降落，便證明美國再次擁有完全可行且經過證明的方法，具有運送本國太空人往返太空的能力。

美國上一次有載人太空船在海上降落是在1975年，阿波羅號和蘇聯聯盟太空飛行器在地球軌道中成功對接後，濺落於太平洋。

NASA與SpaceX此次選擇佛州做為降落地點，盡量遠離伊塞亞斯颶風（Isaias）路徑。任務人員將遵守嚴格指導方針，確認天氣狀況允許後，再對太空人發出可以出發的指令。赫利與班肯便會點燃推進器，開始脫離軌道，以每秒幾公里的速度高速下降，穿越大氣層時將經歷攝氏2000度高溫。

太空船持續以每小時560公里的速度下降時，2套降落傘將在降到海拔5500公尺時打開，還有4具主要降落傘會在1800公尺高空展開，慢慢使太空船降落海面。

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