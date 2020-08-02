北京要蓋「港版火神山醫院」　港府表示由衷感謝　

▲香港政務司司長張建宗（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

香港特區政府政務司司長張建宗2日表示，北京除了短時間內協助香港將亞洲國際博覽館改建成「方艙醫院」外，還會協助香港興建一家全新的臨時醫院，由政府尋找用地，相關工作會盡快進行，特區政府對此表示衷心感謝。有港媒指出，這間新修建的臨時醫院，形式類似武漢「火神山醫院」。

香港第三波疫情大爆發，公立醫院接近飽和，香港醫管局緊急於8月1日啟用「港版方艙醫院」亞洲博覽館，緩解醫療系統壓力。醫管局主席范鴻齡受訪時提到，亞博館能容納2000個床位，目前啟動的1號館有500個床位，若500床不夠用，將會啟動2號館，其餘幾個館在需要之時，也可以騰出來使用。

張建宗則在網路發文，指出香港7月初以爆發的疫情極為嚴峻，連續11天新增確診病例數過百，並且有多個社區出現感染群體，「中央人民政府高度關心港人健康，並應特區政府的請求，派遣內地檢測人員來港協助開展大規模核酸檢測篩查。中央還將協助香港興建一間全新的臨時醫院。」

▲港版方艙醫院正式啟用。（圖／路透社）

此外，有港媒報導，這間臨時醫院會仿照「內地模式」，形式類似武漢「火神山醫院」從亞博館二期的空地從零開始興建，亞洲博覽館二期用地位於亞博館旁，土地面積約為5.3萬平方公尺。

《北京日報》報導，武漢在疫情爆發初期曾興建「火神山醫院」、「雷神山醫院」兩家臨時醫院。其中，「火神山醫院」佔地約2.5萬平方公尺，設有1000個床位，從方案設計到建成啟用僅用10天，被譽為「中國速度」。

▲香港爆發第三波疫情。（圖／路透社）