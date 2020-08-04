創作生涯60年！八行詩創始詩人岩上辭世享壽82歲　文化部長李永得哀悼

▲八行詩創始詩人岩上過世。享壽82歲。此照片為2015台南福爾摩莎國際詩歌節書展，岩上與自己的著作合影。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／台北報導



以「八行詩」聞名、長於社會寫實的詩人岩上於1日深夜辭世，享壽82歲。岩上今年5月出版詩集《詩病田園花》描述近年與病痛共存的生命體驗，豁達的心境令文壇人士動容。文化部長李永得表示，岩上創作生涯近60年，是台灣本土詩人結合生活與社會觀察的典型，對於岩上先生的辭世表達深摯的哀悼與敬意。



岩上本名嚴振興，原讀商業學校，而後改讀師範學校，任教中原國小、草屯國中至1989年退休，直至辭世前都創作不歇。岩上1950年代即眼見台灣的「現代詩論戰」，因而逐步建立獨特的詩觀，1962年改用「岩上」筆名，加入「笠詩社」、大量發表詩作， 1973年獲得第一屆吳濁流新詩獎正獎。此外，於1976年籌辦「詩脈社」，主編《詩脈》直到1979年停刊。



岩上的創作格言是「在儉樸的生活和審視繁複的社會現象中追逐詩心」，詩作初期多是對生活、國家的關懷投射，而後多有對社會亂象的批判，詩評稱之「從小我到大我」的詩風轉變。尤其以易經為結構、每首詩以一字為題、每首八行的《岩上八行詩》聞名，亦有作品譯成英、日、韓、德等國語言。



岩上創作量豐，10餘年前就將手稿等文物捐贈給國立台灣文學館，如《岩上手記—詩的歷程》手稿筆記、《詩脈》季刊全套，以及代表他讀過商業學校的「算盤」，彰顯台灣戰前出生、戰後以國語創作的一代本土詩人發展史。

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