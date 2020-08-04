比笑傲飛鷹還可怕！全台「最恐怖遊樂設施」　網：玩到懷疑人生

▲原PO認為笑傲飛鷹是最可怕的遊樂設施。（圖／翻攝自六福村官網）

記者施怡妏／綜合報導

到遊樂園不來點刺激的遊樂設施總說不過去，但往往需要鼓起很大的勇氣才敢玩，有網友表示，有的飛上天，有的急速下降，最讓他害怕的是六福村的笑傲飛鷹。他也不禁好奇提問，「全台最恐怖的遊樂設施是什麼？有比笑傲飛鷹更可怕的嗎？」

原PO在PTT發文指出，玩過各大樂園的雲霄飛車，不管是劍湖山的G5、衝鋒飛車、一飛衝天，還是麗寶的斷軌列車、海盜船，這些都可以輕鬆搭玩；「唯獨六福村的笑傲飛鷹，是會讓我感到害怕的」，每次搭乘的時候，眼睛都不敢張開來，手也會抓得很緊，「笑傲飛鷹應該是全台最可怕的遊樂設施了吧？有比這個更可怕的嗎？」

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▲多數人認為，會暈的遊樂設施最可怕。（圖為老油井／翻攝自六福村官網）

貼文曝光後，網友們紛紛在底下留言表示，「九族瑪雅也恐怖，整個臉色發白」、「我覺得咖啡杯遇到小屁孩才是最可怕的」、「覺得九族的馬雅探險更恐怖」、「衝鋒飛車頭也很暈」、「我覺得大怒神比較恐怖，緩慢升空停在空中一段時間這個過程很折磨」、「麗寶的斷軌吧」、「瑪雅的椅子都是黏膩的汗臭味，很恐怖」。

其中多數人認為，會頭暈的設施最恐怖，「笑傲飛鷹我敢玩兩次，那個老油井我玩一次就頭暈直接不行」、「咖啡杯+1，下來暈到懷疑人生」、「不敢玩咖啡杯，因為會吐」、「老油井想到就怕」、「我覺得是轉到最高速的咖啡杯」、「笑傲飛鷹根本不可怕，咖啡杯狂轉才可怕」。

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