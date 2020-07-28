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不再營業的樂園「最懷念哪一間？」　他列12處…台北人惋惜了：這真的好玩

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▲▼遊樂園,樂園,遊樂設施。（圖／Pixabay）

▲原PO好奇問卦「最懷念哪間樂園？（已沒有在營業）」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站27日曾報導《33年前台中超火爆聖地！開8年倒閉成「廢墟樂園」　收攤內幕曝》，讓倒閉樂園再度引發話題。就有網友列出曾經紅極一時、但目前已經不經營的樂園，好奇問卦「最懷念哪間樂園？」也直說「如果有玩過某些樂園，似乎能代表年紀，老爸老媽就是在亞洲樂園認識的，有沒有人玩過其他已廢棄的樂園呢？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，一開始就列出12間已經消失的樂園，好奇大家最懷念哪一間，分別如下：

請繼續往下閱讀...

1.大同水上樂園
2.亞洲樂園
3.台中亞哥花園
4.台中卡多里樂園
5.台南悟智樂園
6.高雄大統百貨樂園
7.布魯樂谷
8.花蓮東方夏威夷樂園
9.ㄅㄆㄇ猴園
10.碧潭幸福樂園
11.好色羊樂園（Yorkyoung paradise）
12.八仙樂園

▲▼遊樂園,樂園,遊樂設施。（圖／Pixabay）

▲許多人的童年一定有一間經典的遊樂園。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「台南秋茂園有個顛倒屋設施，進去出來會暈，小時候的回憶，但現在廢棄到什麼程度不知道」、「更早的『台南元寶樂園』」、「水龍敬」、「卡多里」、「最懷念東帝士樓上的樂園」、「台灣民俗村，如果現在還有營業，絕對海放一堆景點」、「明德樂園其實撐蠻久的，即便人潮稀少還是經營；金鳥樂園在關西，倒很久了那邊是孩子的天堂。」

還有網友分享兒時故事，「台南新化以前有間比較中小型的呼拉樂園，寒暑假都會發兒童免費券，但前提是要有家長陪同，我們幾個小孩單獨去，老闆很好，也是讓我們進去，但想想他也就是這樣才會經營不下去人」、「悟空水上樂園……彩虹滑水道！可以用浮板衝下去，打水飄方式衝到最尾巴，還有個平台可以衝上去，最好玩的樂園。」

不過，其中最多人提到的，就是1989年7月開園的「八仙樂園」，「沒去過八仙的小朋友真可憐，當年裡面很多比基尼漂亮姐姐」、「八仙，去過5次」、「台北人，覺得八仙真的好玩」、「八仙沒有之一」、「八仙沒有之一。」

本站6月初曾報導《空拍影片曝光！直擊八仙樂園廢墟　封閉5年「慘被綠藻吞噬」如同侏儸紀》，八仙自5年前關閉後不再有遊客進入，大量植物也漸漸爬滿地面與遊樂設施，從高空視角俯瞰，滑水道區的泳池底部明顯脫漆，滑水道經過陽光曝曬也已經褪色，上頭積了不少黑垢和青苔。

另一側的戲水區則是變成一大片綠池，綠藻布滿池水每一個角落，幾乎變成一塊生態池，其他地方也能清楚見到設備拆除後的痕跡，整體看起來死氣沉沉，不時伴隨著在上空盤旋的鳥類，十分荒涼。

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