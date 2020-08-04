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即日起開辦！彰化租屋不用遷戶籍　每月還可補貼3千元

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▲彰化租屋補助每戶3千元。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化租屋補助每戶3千元。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美積極向中央爭取相關經費，從即日起整合住宅補貼方案件大幅放寬，不論是租屋、買屋或是整修都有補貼，尤其租屋利息補貼每戶每月3千元，薪資所得也放寬到30,970元，除了提供兩次的受理機會外，申請租金補貼民眾，不用遷戶籍可就近向「租賃地」縣市政府提出申請。

▲彰化租屋補助每戶3千元。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，「租金補貼」，條件放寛，申請資格由所得上限從以往最低生活費1.5倍(1萬8582元)提升至2.5倍(3萬970元)，名額由1560戶增加到2467戶，開放申請由一年1次增加至2次，從40歲以上放寬到20歲以上、非縣籍租屋者，都可以申請，每戶每月3千元，補貼期限1年；「購屋貸款利息補貼」有173個名額、上限210萬元，償還年限20年；「修繕貸款利息補貼」則有48個名額、上限80萬元，償還年限為15年，歡迎把握機會來申請。

▲彰化租屋補助每戶3千元。（圖／彰化縣政府提供）

工務處指出，今年縣府向內政部爭取到租屋、買屋及整修三項補助，申請資格的所得上限從最低生活費1.5倍(1萬8582元)，提升至2.5倍(3萬970元)可申請，租金補貼也因此提高到2,476個名額，而自購或修繕住宅貸款部分，二項均屬於貸款利息補貼。兩項補貼還款利息以兩年期郵儲定存機動利率加計0.042%、或減計0.533%計算。

▲彰化租屋補助每戶3千元。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美，歡迎鄉親把握機會，只要符合資格，可以用線上申請，或者向縣府、公所索取申請單申請，特別是租金補助申請，提供2020年8月4日至8月31日及2021年1月18日至2 月5日兩次受理機會受理期間民眾如有租屋、購屋及修繕貸款利息補貼之需求，請備妥申請書及相關文件，郵寄、線上申請或親洽縣府工務處建築工程科申請，服務電話：04-7532194或7532195。

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