他巨資租下旅館房間1年！詭異行為引來警員…破門驚呆「滿屋子寶貝」

▲他租屋1年竟是為了藏自己偷竊的古董。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省丹陽市警方日前在對轄區巡查時，意外發現了一間「藏寶閣」，古董、字畫、名酒等物，把才機坪的的屋子塞得滿滿當當，不過，這些寶貝卻是「來路不正」。據旅館負責人透露，包下這間屋子的是戎姓男子，近1年來，他從來不讓清潔工進屋打掃。

據《鎮江新聞》報導，旅館老闆稱，這個房間是戎男在2019年上半年，長租的一間屋子，他生活極其不規律，但是經常會往這個房間裡搬東西。

經警員仔細核對，屋子裡的這些物品，都是最近發生的多起盜竊案的涉案財物，此前，警方已經循線追查了好一陣子，但苦於嫌疑人反偵察意識極強，始終沒有實質性進展。根據老闆提供的線索，警方近日在丹陽珥陵鎮將犯罪嫌疑人戎男逮捕。

丹陽市公安局南環路派出所警員蔣華表示，「他就是以偷為生，經我們翻閱他的前科，他判過4次刑，其中3次都是盜竊前科，最長的一次被判了15年，戎男今年40幾歲，但是在監獄裡的時間已經長達20幾年。」

去年上半年，戎男出獄，賊性不改，專挑豪宅翻牆入室盜竊，並且把自己包裝成古董商人銷贓。

經審查，2019年下半年以來，戎男共實施盜竊20餘起，已經核價的贓物就價值十餘萬元人民幣，目前涉嫌盜竊罪，已被警方採取刑事強制措施。

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