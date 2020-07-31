女同事「她準時下班」3大罪狀投訴！OL被約談完勝　萬人喊爽：主管很重要

▲示意圖，與本文無關。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日被主管約談，原因是某位同事投訴她「準時下班」、「空閒時滑手機」等，對於這些罪狀，問心無愧的她逐一反擊，幸好主管十分明理，不過女同事的行為，也讓上萬網友感慨職場的黑暗。

女網友在爆怨公社娓娓道來，她主要被投訴的原因是準時下班、連假不會主動來加班、還有抓到空閒就滑手機；反觀該名告狀的女同事，對方每天都忙到最後一個下班、連假還來加班、就算有空也不敢滑手機除了回Line。

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對此，女網友認為，自己並沒有理虧之處，「我沒遲到早退，該繳交的資料沒有遲交過，她不爽做丟給我的，我也沒第二句話做完，放假不就是不用上班，我為何要來假裝加班？現在所有的訊息都在手機裡，我能不看嗎？不然手機全鎖起來，然後不准說我都不看不回。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原po直言，「我問心無愧，她覺得我閒我可以跟她交換業務。」而主管也說，她有向女同事提議，不過對方立刻拒絕了。

女網友最後不禁感嘆，「約談的結論是公主病發作，後來看到她跟我話家常，真心覺得噁心，謝謝我有好主管。」

po文一出，狂吸上萬人按讚，大家紛紛表示，「到處都有背後捅刀人啊」、「職場很多這種踩著別人往上爬的人，磁場不合就把她當空氣吧」、「如果不是趕工的加班，這樣明顯就是能力差啊」、「單位主管很重要，就是這個原因」、「這種難道是傳說的裝忙...還見不得別人好」、「職場上用加班當作考績的主管，都是廢主管」。

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