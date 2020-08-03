台灣又收到了！來自大陸不明種子已有9件　防檢局曝來源

▲台灣累計收到9件來自大陸的不明種子。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（3日）晚表示，從7月28日至今已累計接獲民眾通報收到自大陸寄送的培養土、砂土、肥料及種子計有9筆，經民眾主動繳交或該局派員帶回後已立即銷燬。

防檢局說明，該些貨品分別為培養土、砂土、肥料各1件及各類種子（草類、蕓薹屬、羅漢竹、薔薇及蓮花）共6件，來源皆為大陸，且多為自電商平台購入其他商品時少量附贈，經初步鑑定皆非網路報導在日本民眾所收到的大豕草，將持續與關務署合作，強化國外輸入快遞包裹的查驗。

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▲▼防檢局表示，經初步鑑定不明種子皆非網路謠傳在日本民眾所收到的大豕草。（圖／防檢局提供）

防檢局呼籲，請避免從國外購買植物或相關產品，如確實需要輸入，應先確認輸入檢疫規定，並依「植物防疫檢疫法」第16及17條規定申請檢疫並繳驗輸出國植物檢疫機關發給之檢疫證明書。另如民眾收到國外寄來或附贈有動植物產品的包裹，請保持包裝完整，並主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，也可撥打 0800-039-131 洽詢處理流程，防檢局會派員攜回處理，民眾不要自行丟棄，以免有害生物傳入擴散，共同維護農業生產環境安全。

▲▼防檢局指出，這些種子源皆為大陸，且多為自電商平台購入其他商品時少量附贈。（圖／防檢局提供）