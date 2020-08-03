徐永明涉賄遭聲押　黃捷「關機不回應」...鳳山清捷隊要她踹共

▲黃捷因不表態徐永明被聲押立場，遭人嗆爆「出來講」。（圖／記者游宗樺攝）

記者洪正達／高雄報導

國會爆出立委集體收賄，包含國、民2黨及時力、無黨籍都有立委涉入，其中時力黨主席徐永明過去曾對嗆國民黨「貪汙收賄關到死」，如今反身陷收賄疑雲中，黨籍市議員「白眼女神」黃捷卻在這個節骨眼上選擇關機不回應，更讓「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢酸爆「荒唐」，要黃捷趕緊「踹共」。

徐尚賢指出，昔日酸「貪污關到死」的徐永明，自己卻收賄遭聲押，實在是可笑，不僅如此，徐永明當時也說，「台灣司法不正義，是人民最痛恨、最希望改革的事情」，因此大聲主張「當選人貪污犯罪，推薦政黨連帶處罰」，如今自己卻身陷收賄風暴，還遭檢方聲押，簡直荒唐，當初高舉道德大旗、主打揭弊打貪，如今看在人民眼裡除了格外諷刺，更是令人作噁！而鳳山的黃捷不知道是否再故技重施，到底直接切割，還是轉移焦點？呼籲黃捷早日出來講清楚。

▲黃捷因遲遲未對徐永明被收押一事表態。遭罷免團體酸爆。（圖／記者洪靖宜攝）

據了解，立院爆發立委集體收賄後，連帶時力黨主席徐永明也因涉收200萬遭檢調搜索，黃捷雖在事件爆發當晚就開直播表明「該怎麼處理就麼處理」，但這種說法也讓網友留言「酸爆」。有網友表示，「十袋錢的力量，這是麵包，也像極了愛情」、「記得以後時代力量，別再打著清廉兩個字的口號了」。隨著徐遭到聲押，黨中央也立即將徐停權，黃捷就未再表明任何立場，