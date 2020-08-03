打造府城「無毒校園」　台南反毒新戰力報到

▲警政署於投入專任警力35名至台南市警局，市警局長詹永茂期勉發揮防制校園毒品犯罪功效，構築一個專屬府城的「無毒校園」。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

為貫徹現今政府「新世代反毒策略行動綱領」，提供家長放心、學生安心、社會清新之健康學習環境，警政署於年8月3日投入專任警力35名至台南市警局，期程長達2年。

據統計，全國查獲少年涉嫌全般毒品人數，自2015年1941人持續穩定下降至2019年962人，顯示我國近年來推動毒品防制之積極成效，惟近年新興毒品崛起，新型態毒品包裝多以咖啡包、軟糖、果凍等型態呈現，以規避警方查緝，較傳統毒品更易誘發青少年施用、誤用，顯示校園毒品防制工作仍待持續精進，需培養專任警力，從校園安全著手，以建構安全無毒校園環境。

本次35名專任警力報到並選填服務機關後，隨即由督察室、訓練科針對員警風紀與心理諮商部分實施授課，第二堂課則由少年隊長蔡宗憲針對「少年治安概況」及「重點工作項目」進行解說，最後由台南市警局長詹永茂親自精神講話，期許本次新報到之同仁成為無毒校園之「尖兵」。

台南市警局長詹永茂表示，防制校園毒品濫用是一項具整體性、全面性與持續性之工作，為防止毒品戕害校園學子，將藉由跨市府各部會的合作，公私協力共同揭示反毒的決心，同時責請各警分局妥善運用專任警力，發揮防制校園毒品犯罪功效，構築一個專屬府城的「無毒校園」。

・被稱為「地表最強磨皮神器」