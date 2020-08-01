教導乳癌自我檢查趁機襲胸摸臀　女移工驚喊：不要碰我...色男下場曝

▲桃園市謝姓男子前年11月佯稱教導菲籍女移工乳癌自我檢查，卻趁機襲胸摸臀挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子前年11月幫人力仲介媒介菲籍女移工到新雇主面試，面試未果後，女移工暫住謝男家等待下個雇主，謝男聲稱前妻因乳癌病逝，想教導女移工乳癌自我檢查，卻趁機襲胸，遭其「不要碰我」拒絕，但謝男仍二度襲胸摸臀，女移工不堪受辱報警處理；謝男矢口否認犯行，法官以謝乘被害人不及抗拒、違反意願對其觸摸臀部、胸部等隱私處行為，審結依強制猥褻罪判處8月有期徒刑，本案還可上訴。

桃院地院判決書指出，根據菲籍女移工指控，前年11月經人力仲介來台擔任監護工，因欲轉換新雇主，仲介在11月17日上午透過謝姓男子幫忙將菲女送至桃園市龍潭區新雇主，但面試後新雇主不滿意，謝男將菲女帶至其住處，仲介以自己很忙，請菲女在謝男住處暫住2天再介紹新雇主。

同日下午，謝男將菲女帶回住處後，佯稱幫菲女測量體重、拍攝照片與教導舒壓動作，卻趁機以手撫摸其胸部、臀部多次，菲女以「不要碰我」拒絕，但謝男卻以前妻因乳癌過世，以教導乳癌自我檢查為由，要菲女高舉雙手，以違反其意願方式，接續以手指按壓其胸部數次，對菲女強制猥褻得逞。

謝男在審訊時不否認曾帶菲女至新雇主處面試未果後，帶其回住處暫住，但矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱幫菲女量體重、身高、照相，製作簡單履歷，之後幫其量測血壓，結果菲女舒張壓與收縮壓都超標，他示範舒壓動作給菲女看，後來有提到前妻因乳癌死亡，要菲女注意乳癌檢查，但沒有碰其身體，只有口述要她自己注意。

地院法官認為，謝男先後多次趁機撫摸菲女臀部、胸部等行為，經菲女拒絕仍持續，不知尊重其身體自主權與性自主意願，假借各種藉口，違反其意願對菲女強制猥褻行為得逞，惡性及犯罪所生危害非輕，審結依強制猥褻罪判處謝男8月有期徒刑，本案還可上訴。

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