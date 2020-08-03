加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

▲小洞完全瞄準女性私密處。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在人來人往的加油站女廁看到這一幕，真的讓人超不舒服！一名女網友表示，前幾日凌晨3點多，她在清水休息站的某一間加油站上廁所，突然發現廁所木板隔間下有個小洞被衛生紙塞住。結果就發現，如果當時有別人在隔壁間上廁所，她完全可以看到對方的重要部位，讓她忍不住直呼「天啊……」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她經常開車走國道三號，所以會在清水休息站的某加油站加油，順便到附設的女廁上廁所。她接著解釋女廁設計，1、2間是蹲式馬桶，第3間則是坐式，「前幾日凌晨3點多，在第2間廁所木板隔間下，發現一個小洞，用衛生紙塞住。」

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原PO一個好奇心使然，就跑到第1間去看，把塞在洞裡的衛生紙拿出來，當場驚呼「天啊！」因為紙一拿出來，映入眼簾的是第2間的小便斗，等於此時如果有女生在上廁所，她完全可以看到對方的私密部位。

▲原PO上廁所時意外發現小洞。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，就有網友質疑小洞是否原本是裝設把手的地方，原PO事後也更新貼文、補充6點「1. 我只想抱怨上廁所發現1個很小的洞對準重要部位，希望女性到廁所小心安全」、「2.以前從來就沒有這個很小的洞」、「3.半夜3點多趕著開車回去要上班，我實在沒空再去找誰來負責說明這事。」

「4.它不是針孔如何報警呢？它就是1個貫穿用衛生紙塞住的小洞」、「5.它不是身障扶手的洞，因為以前從沒有那支身障扶手」，最後她也強調自己常去那「繳水費」，代表對該間加油站廁所有一定的了解度，並不是以前沒注意。