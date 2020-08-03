　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小洞完全瞄準女性私密處。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在人來人往的加油站女廁看到這一幕，真的讓人超不舒服！一名女網友表示，前幾日凌晨3點多，她在清水休息站的某一間加油站上廁所，突然發現廁所木板隔間下有個小洞被衛生紙塞住。結果就發現，如果當時有別人在隔壁間上廁所，她完全可以看到對方的重要部位，讓她忍不住直呼「天啊……」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她經常開車走國道三號，所以會在清水休息站的某加油站加油，順便到附設的女廁上廁所。她接著解釋女廁設計，1、2間是蹲式馬桶，第3間則是坐式，「前幾日凌晨3點多，在第2間廁所木板隔間下，發現一個小洞，用衛生紙塞住。」

請繼續往下閱讀...

原PO一個好奇心使然，就跑到第1間去看，把塞在洞裡的衛生紙拿出來，當場驚呼「天啊！」因為紙一拿出來，映入眼簾的是第2間的小便斗，等於此時如果有女生在上廁所，她完全可以看到對方的私密部位。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO上廁所時意外發現小洞。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，就有網友質疑小洞是否原本是裝設把手的地方，原PO事後也更新貼文、補充6點「1. 我只想抱怨上廁所發現1個很小的洞對準重要部位，希望女性到廁所小心安全」、「2.以前從來就沒有這個很小的洞」、「3.半夜3點多趕著開車回去要上班，我實在沒空再去找誰來負責說明這事。」

「4.它不是針孔如何報警呢？它就是1個貫穿用衛生紙塞住的小洞」、「5.它不是身障扶手的洞，因為以前從沒有那支身障扶手」，最後她也強調自己常去那「繳水費」，代表對該間加油站廁所有一定的了解度，並不是以前沒注意。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
遇色狼襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸
快訊／狂風豪雨！台中「巨型看板」掉落　砸毀22台機車
名嘴罹怪病又驗出「癌變前兆」！崩潰大哭：還要看兒子長大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈格比瘋狂甩雨！彰化和美德美路「水淹小腿肚」　居民急搬沙包堵家門

瑞德西韋1000劑「7月到貨跳票」　國內庫存只夠54名重症患使用

影／天空大片雲層現十字疤痕！小琉球「水龍捲」激起2團白水花

張上淳：別因執著零確診　忽略整體疫情控制

逛市場遭大西瓜撞胸口...桃園婦返家胸痛急就診　被診斷出主動脈剝離！

等火鍋來…她一碗「特製拌飯」香炸了！吃貨暴動：比滷肉飯讚　店員也肯定

哈格比暴雨襲松機！能見度太低暫停降落2hrs　班機上空盤旋影響航班數曝

小哥點雞排「要辣一點」10分鐘後超後悔　老闆娘免費換一塊：誤會大了

哈格比即刻最接近！雙北大雷雨防災告警　鄭明典：一條主要雨帶正影響北台灣

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

哈格比瘋狂甩雨！彰化和美德美路「水淹小腿肚」　居民急搬沙包堵家門

瑞德西韋1000劑「7月到貨跳票」　國內庫存只夠54名重症患使用

影／天空大片雲層現十字疤痕！小琉球「水龍捲」激起2團白水花

張上淳：別因執著零確診　忽略整體疫情控制

逛市場遭大西瓜撞胸口...桃園婦返家胸痛急就診　被診斷出主動脈剝離！

等火鍋來…她一碗「特製拌飯」香炸了！吃貨暴動：比滷肉飯讚　店員也肯定

哈格比暴雨襲松機！能見度太低暫停降落2hrs　班機上空盤旋影響航班數曝

小哥點雞排「要辣一點」10分鐘後超後悔　老闆娘免費換一塊：誤會大了

哈格比即刻最接近！雙北大雷雨防災告警　鄭明典：一條主要雨帶正影響北台灣

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

【黃寶慧】慧眼看天下／美中報復性互關領事館 關係降歷史冰點！ 聶建中：產生斷交危機，戰爭風險恐提升！

男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

艾成「上帝叫我們結婚」　王瞳見「神奇數字777」信了

哈格比瘋狂甩雨！彰化和美德美路「水淹小腿肚」　居民急搬沙包堵家門

81.9萬起！Hyundai Elantra Sport「終極版」最後限量300台上市

瑞德西韋1000劑「7月到貨跳票」　國內庫存只夠54名重症患使用

陳凱琳生下二胎兒子！《步步》八爺鄭嘉穎二度當爸　曬「一家四口」合照報喜

快訊／蘇震清涉賄、蘇嘉全請辭　蔡英文14：30親上火線回應

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

白宮抗疫專家：美疫情邁入新階段「傳染比過去更廣泛」

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

「忍3年不出國」只遊花東？鄉民一面倒

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

哈格比今影響最劇！　一張圖看全台風雨時程

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報

哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」

更多熱門

相關新聞

髒衛生紙丟飯鍋　男遭制止嗆老闆娘：妳就被打死

髒衛生紙丟飯鍋　男遭制止嗆老闆娘：妳就被打死

新北市新店安坑一家臭臭鍋店1日晚間8時許發生一起糾紛爭吵案，一名吳姓男子跟同行女友人到店內外帶，點餐時竟然將用過的衛生紙丟入飯鍋中，甚至還恐嚇店家「現在是警察啦，如果是我朋友妳就被打死！」警方獲報後迅速到場制止吳男，誇張行徑曝光後，讓網友不敢置信直稱太誇張。

加油站女廁驚見詭異小洞「對準重要部位」

加油站女廁驚見詭異小洞「對準重要部位」

「樓上冷氣狂滴水」完全不能睡　苦主崩潰

「樓上冷氣狂滴水」完全不能睡　苦主崩潰

裝冷氣竟被客訴汗臭味！　師傅還原「不敢開電扇」原因

裝冷氣竟被客訴汗臭味！　師傅還原「不敢開電扇」原因

房內冒出「黃綠色光芒」她驚呼像鬼火

房內冒出「黃綠色光芒」她驚呼像鬼火

關鍵字：

加油站女廁衛生紙偷窺小洞爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面