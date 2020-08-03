快訊／哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局持續發布哈格比海警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

颱風哈格比持續朝台灣逼近，受到外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局今（3）日將台北市、新北市、基隆市及桃園市升級豪雨特報，有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲受到颱風外圍環流影響，氣象局持續發布大雨特報。（圖／實習記者方敬攝）

豪雨特報：桃園市、基隆市、台北市、新北市

大雨特報：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

哈格比3日11時的中心位置在基隆的東北東方約150公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行。近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑80公里。

氣象預報員謝佩芸表示，哈格比位於大低壓帶東北側及太平洋高壓西南側位置，持續往北北西移動，預估傍晚之後暴風圈遠離台灣，明清晨登陸中國。

▲謝佩芸表示，北部持續受到外圍環流影響有降雨，但南部也要留意到明天的持續性降雨。（圖／記者張榮恩攝）

北部持續受到外圍環流影響有降雨，氣象局稍早將北北基桃升級為豪雨特報，並持續發布16縣市豪、大雨特報。此外，南邊水氣也很旺盛，受到西南風引導，南海水氣移進西南部陸地，南部有明顯降雨出現，中部上午到現在也有局部明顯降雨。

▲哈格比颱風8/3 1130持續發布海警。（圖／中央氣象局）

謝佩芸提醒，哈格比北上之後，大低壓帶逐漸北抬，下半天開始，南側西南風明顯增強，南部降雨持續，特別提醒南部，下半天之後西南部沿海、澎湖及金門風浪都會逐漸明顯，持續到明天。

降雨預測部分，今天降雨一部分來自颱風外圍環流，主要為北部、部分中部，接著西南風影響持續，南部尤其高屏恆春半島降雨明顯，通過時可能有局部大雨、豪雨發生。

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