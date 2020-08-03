新興毒品氾濫！精品、潮牌LOGO包裝引誘　警曝「快遞運毒」手法

記者張君豪／台北報導

台北市警局溯源緝毒，根據統計，從2020年度起迄6月底已查獲供毒藥頭458人，較去年同期391人，增加17.14%，為六都查緝量能增加最多之縣市，另自2017年起每年查獲販毒藥頭人數分別為758人、832人、894人，呈現逐年增加趨勢，警方強調，未來將會針對新興毒品咖啡包進行溯源掃蕩。

▲北市警方掃蕩新興毒品展現豐碩成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市警方掃蕩新興毒品展現豐碩成果，圖為緝獲分裝販賣安非他命的販毒集團。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警方指出：近年查獲多起偽裝成即溶飲品的混合毒品咖啡包、果汁包，外包裝常以小惡魔、流行精品、潮牌LOGO或動漫主角吸引民眾食用，因其內毒品成分不明，導致年輕人施用過量或混合毒品使用造成猝死。

▲北市警方掃蕩新興毒品展現豐碩成果。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警局從今年5月底起，陸續規劃專案掃蕩工作，希望能打擊擴散新興毒品來源並截斷其供應鏈為目標，全力掃毒；統計至7月底止共查獲混合式毒品達3,000包以上，計查獲混合式毒品分裝場6案，500包以上毒咖啡包4案，另查獲跨境走私毒品大麻1案6.6公斤、栽種大麻4案共72株、500公克以上安非他命2案，宣示政府掃毒決心。

警方查緝毒品過程中，發現有藥頭會利用不知情快遞業者運送毒品，也曾有快遞人員機警，發現送貨物異常而報請求助，讓警方藉此抓到藥頭的罕見案例。北市警方指出： 分裝、製造、運輸及販賣毒品違反毒品危害防制條例，最高可處死刑或無期徒刑，製造、販賣或轉讓混合二種以上之毒品者，並加重其刑至二分之一，呼籲民眾勿心存僥倖以身試法。

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