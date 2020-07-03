高雄七賢路「土地公」大樓成淫窟　新興分局：有在抄啦！今年抓3件11人

▲高雄新興區暗藏春色，警方強力取締掃蕩。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄七賢路是地方上知名的情色業聚集地，又因為鄰近電信大樓，加上一樓是土地銀行，所以被尋芳客戲稱成「土地公大樓」，但儘管這個地區很早以前就被指稱是「淫窟」，但業者依然不動如山。而這個地區受新興分局管轄，分局提出數據，指出從2014年到2020年6月一共取締妨害風化案件41件、逮捕152人，光是2020年1到6月就查獲3件11人。

新興分局進一步表示，這兩棟大樓都是分局列管的妨害風化場所，自辦臨檢、分局擴大臨檢等業務，都將這兩棟大樓列入重點目標實施探訪、臨檢。另外也是每日深夜快打部隊的臨檢目標，臨檢當下，如果發現有違規的情形，也會立刻予以拍照、紀錄。

▲高雄新興區暗藏春色，警方強力取締掃蕩。（圖／記者黃子倩翻攝）

另外，警方運用「第三方警政」策略，結合行政力量介入，函報市府相關局處裁罰，以擴大執行成效，但實務上涉案業者都有規避的經驗，在判決有罪確定前，都會利用變更負責人、商號名稱等手法，依商業登記法向地方政府提出申請，藉以規避勒令歇業處分，繼續在原址經營。

對此，新興分局提出，除了警察機關「刑事偵處移送手段」外，相關主管商業登記的行政機關應修法規範，如案件在判決確定前，停止其公司或商號名稱及代表人或負責人變更登記之申請，而在判決確定後應「按址列管」，也就是禁止在同一地址，申請設立同性質之特定行業，才能徹底遏止妨害風化的歪風持續敗壞市容。

▲高雄新興區暗藏春色，警方強力取締掃蕩。（圖／記者黃子倩翻攝）

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