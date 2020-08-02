面對封殺壓力　TikTok美國區總經理：我們不離開！

記者蔡紹堅／綜合報導

北京字節跳動（ByteDance）旗下短影音平台TikTok在美國面臨封殺危機。對此，TikTok美國區總經理凡妮莎（Vanessa Pappas）表示，公司不會離開美國，且會持續打造最安全的應用程式。

凡妮莎在推特上發布影片指出，公司不會離開美國，TikTok在美擁有1500名本地僱員，未來三年還將為美國帶來1萬個就業機會，她為此感到驕傲。

凡妮莎並強調，TikTok會打造「最安全的應用程式」。

美國總統川普（Donald Trump）7月31日表示，將禁止TikTok在美國運營，並暗示不支持美國公司收購TikTok在美國的業務。同時，也有消息傳出，微軟（Microsoft）有意收購TikTok，字節跳動也同意出售，但因川普表態反對又喊卡。

對於美方封殺TikTok，大陸外交部發言人汪文斌7月30日曾表示，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，美方在拿不出任何證據的情況下對中國企業做「有罪推定」並發出威脅，暴露了美方所謂維護公平、自由的虛偽性，違反了世貿組織開放、透明、非歧視原則，不利於美國民眾和企業利益。

▼TikTok面臨封殺危機，可能得放棄在美國的業務。（圖／路透）

