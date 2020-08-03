不是跑得快就贏！　定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可

▲定向越野比賽「地圖、指北針、指卡」缺一不可。（圖／桃園定向越野協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

參加這個比賽，不是跑得快就贏！2020桃園市長盃定向越野錦標賽活動，吸引許多民參加並圓滿落幕。擔任定向越野委員會主委、市議員徐景文2日表示，很多人不清楚定向越野是什麼運動？參賽選手需要運用指北針以及地圖，具備對地圖的理解力、判斷力、規劃力以及完成賽事的體力，而決勝點是正確性及速度。

▲定向越野運動體驗中，孩子可以學習如何看地圖。

▼徐景文主委說，定向越野比賽可訓練思考。（圖／桃園定向越野協會提供）

參賽者元生國小童軍團三年級的鄭祺恩及張天瑞同學表示，這次的定向越野運動體驗中，可以學習如何看地圖，和爸爸分工負責指卡打卡，很好玩。參賽家長表示，在親子組的賽程中，與孩子判讀地圖、共同討論路線的規劃、運用指北針找出正確方位完成打卡任務，非常有趣。

▲定向越野比賽，不是跑得快就贏！（圖／桃園定向越野協會提供）

尤其在過程中可以讓孩子了解地圖的功能、認識東西南北方向、實際使用指北針、觀察地形路況及距離，思考路徑規劃，並實際執行完成，完賽後，更可以與孩子討論這次的規劃是否合適，下次還可以如何調整，每次都有不同的收穫。

▲定向越野賽參賽選手。（圖／桃園定向越野協會提供）

2020桃園市運動會-市長盃定向越野錦標賽分別於7月26日及8月1日，在大溪區大溪河濱公園及桃園區陽明公園舉辦，有短距離賽及中距離賽，並設有親子體驗等約200人前來挑戰與體驗。

榮獲2019年全大運定向越野金牌的陳彥龍國手更是連續兩年參與桃園市長盃定向越野錦標賽，推動這項適合全家大家的戶外運動。桃園市體育會定向越野委員會分別由市議員徐景文、內壢國中校長林祺文、陳彥文等3人，擔任委員會正、副主委和理事長，巧合的是3人名字皆有「文」。

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