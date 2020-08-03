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斜槓「直播」正夯！　靠AppsMe愛絲蜜打造個人品牌

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▲近期新竄起的網紅直播平台AppsMe愛絲蜜，清新可愛的風格受到網友喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

直播已成為現在當紅的個人媒體，許多人都會斜槓當起直播主，近期就有一個新竄起的網紅直播平台AppsMe愛絲蜜，因為風格清新，直播主親民可愛，受到許多網友的熱烈討論。

▲▼ 愛絲蜜直播APP業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

請繼續往下閱讀...

▲AppsMe愛絲蜜直播主JC潔晞。（圖／記者謝盛帆攝）

直播主JC潔晞說：「現在有很多直播平台，我自己在做直播之前，有先做很多功課，到處打聽平台的好壞，後來發現AppsMe愛絲蜜的人都非常友善，於是決定在AppsMe愛絲蜜直播」。

▲▼ 愛絲蜜直播APP業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲AppsMe愛絲蜜直播主JC潔晞。（圖／記者謝盛帆攝）

直播主JC潔晞分享，「還記得有一次我生病開刀，那時候沒有辦法坐起來，所以直播的時候，我就只照醫院的天花板，原本以為會沒有什麼人觀看，但後來發現粉絲們都非常關心我，不會因為沒有看到主播就不刷禮，他們還是給我很多鼓勵，讓我覺得很感動」。

▲▼ 愛絲蜜直播APP業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲AppsMe愛絲蜜直播主凱樂Anna。（圖／記者謝盛帆攝）

直播主凱樂Anna說：「會選擇AppsMe愛絲蜜直播，是因為這裡有完善的培訓課程，可以讓我們主播變得更厲害。記得有一次臨時被叫到台中工作，那時候剛好要直播到12點，但住宿的地方隔音比較差，所以我需要很小聲講話，整場直播很像在演默劇，但粉絲們還是很熱情，讓我很難忘」。

▲▼ 愛絲蜜直播APP業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲AppsMe愛絲蜜直播主語霏。（圖／記者謝盛帆攝）

直播主語霏分享，「我從小就很喜歡唱歌，有時候家裡會播錄音帶，我就會跟著音樂唱唱跳跳，家人則幫我拍照、錄影，我很享受在鏡頭前表演的感覺，也因此懷抱了小小的明星夢，希望透過AppsMe愛絲蜜的直播平台，讓更多人認識我、喜歡我」。

自媒體時代想要打造亮眼的個人品牌，不少人會選擇從直播開始，透過優質的直播平台，以及個人的努力與才藝，讓人人都有機會成為最耀眼的明日之星。

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